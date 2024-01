Rétegterméknek tűnő, ám egyesek számára rendkívül hasznos találmány érkezett a felkelő nap országából, az alapvetően szövetekre szakosodott Willtex feltalálta a viselhető mikrohullámú sütőt. A CES-en demonstrált Willcook egy kis méretű táskának tűnik, öt voltos akkucsomagról működik. A bekapcsolását követően a belseje másodperceken belül olyan 40 fokosra hevül, tíz perc alatt elérheti a 90 fokot, míg húsz perc után akár a 130 fokot. A hőmérséklete mobilappon keresztül szabályozható.

A termékből többféle verziót is demonstrált a Willtex, a képen látható változat mellett egy teljes méretű hátizsákot is kivitt a CES-re, amelynek az egyik rekeszében kapott helyett a kivehető sütő. A cég szerint az ételek melegítése mellett akár lassúfőzőként is bevethető, így a bevállalósak a buszon vagy a vonaton ülve is rotyogtathatják a húst, a halat, a curry-t benne.

Viszont azt fontos tudni, hogy a hordható mikró nem vízálló, így muszáj valamiféle hőálló és lezárható zacskóba tenni a melegítendő vagy főzendő ételeket.

További érdekesség, hogy nagyon jó az anyagának a hőszigetelő képessége, így korlátozott mértékben hűtőtáskaként is használható, bár specifikusan hűteni nem képes a belsejét.

A Willcook európai forgalmazásáról még nem érkeztek hírek, az Egyesült Államokban várhatóan szeptemberben kerül majd piacra olyan 200 dollár (nettó 69 ezer forint) körüli áron.

