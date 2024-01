Nem a táskának tűnő mikrosütő volt az egyetlen feltűnően japán találmány a Cosumer Electronics Show-n, az AromaJoin startup demonstrálta az Aroma Shooter Wearable 3 kiegészítőjét is. A nyakba tehető eszközzel a vállalat megszagolhatóvá tenné a filmeket és a játékokat, a látást és a hallást követően harmadik érzékszerven keresztül tenné átélhetővé azokat.

Az Aroma Shooter az elektromos légfrissítőkhöz hasonlóan illatanyagokat tartalmazó patronokat használ, az illatokat egyenként és keverve is képes kibocsátani. Mobileszközökről és számítógépekről is vezérelhető, USB kábeles kapcsolat mellett Bluetooth és Wi-Fi is rendelkezésre áll. Lehetőség van az illatok intenzitásának állítására, a cég szerint máris több száz eltérő patront készített, de igény esetén egyedi illatok is kevertethetőek lehetnek a termékhez.

A kütyü CES-es demonstrációja során az AromaJoin egy rövid videóklipet használt, az Aroma Shooter a lejátszás során éppen látható jelenethez tartozó illatot árasztotta magából.

A gyártó közösségi finanszírozással kívánja piacra dobni az Aroma Shootert, májusban indulhat a kampány, a rendelők pedig az év vége felé kaphatják meg a terméket és a hozzá vett illatpatronokat. A viselhető eszköz várhatóan 350 dollárba kerül majd, a patronok darabja pedig 30 dollár lehet, az utóbbiak 3000 „lövésre" vagy három hónapra elég illatanyagot tartalmaznak.

Arról sajnos nem esett szó, hogy tartalomkészítői oldalról ki és hogyan fogja támogatni az eszközt, jelenleg egy böngészős felületen manuálisan lehet felprogramozni az illatok kiadását az internetes videók lejátszásakor, ennek a mikéntje látható a fenti mozgóképen.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!