Óriási sikernek bizonyultak a kettéhajtható érintőkijelzős okostelefonok, azonban az eredetileg bemutatott tabletes formaterv helyett végül a flipes dizájn hozta meg az áttörést. A Galaxy Z Flip és a társai elsősorban a fiatalok fantáziáját mozgatták meg, egyrészt mivel trendik, másrészt pedig a kettéhajthatóságuk miatt kényelmesebben elférnek a zsebben.

A CES alkalmából a Samsung Display bemutatta a legújabb generációs kettéhajtható paneljét, a Flex In & Out OLED típus nagy érdekessége, hogy 180 helyett már 360 fokban hajtható. Ebben komoly fantázia rejlik, elméletileg olyan mobilok készíthetőek vele, amelyek kijelzővel befelé és kifelé is kettéhajthatóak, így például meg lehetne szabadulni a jelenlegi modellek külső kijelzőitől.

Természetesen ehhez komoly fizikai védelemmel kell ellátni a kijelzőket, nehogy rövid idő alatt látványosan összekarcolódjanak a zsebben vagy a táskában való hordás során. A Samsung szerint ez nem probléma, Flex In & Out OLED tartósságának bizonygatására például homokot dörzsölt a panelhez és kosárlabdát pattogtatott rajta.

Egyelőre nem tudni, hogy mikor érkezhetnek az új típusú panelt használó első mobilok.

