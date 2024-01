Most már biztos, hogy a 2023-as év, sőt talán az évtized egyik legnagyobb játékos sikersztorija volt a tavaly berobbanó Baldur's Gate 3, amelytől az iparági elemzők nem vártak semmi komolyat, és mégis letarolta a népszerűségi listákat.

Manapság ugyanis általában az olyan akció központú játékok a legsikeresebbek, amelyek a felhasználó kezébe adják a megoldás kulcsát, hogy csak az adrenalinpumpálásra tudjon koncentrálni. Mindezt persze szuperlátványos, állandóan változó, általában a főhõst hátulról dinamikusan követő, vagy belső nézetes látványvilággal kombinálva.



Ehhez képest a Baldur's Gate 3 egy klasszikus, évtizedes alapokra épülő, körökre épített harcrendszerre épülő fantasy szerepjáték, ahol nincs szerepe a reflexeknek, nem az számít, hogy ki milyen gyors és pláne, hogy kinek mennyire erős a gépe, mekkora a monitorának képfrissítési frekvenciája, és, hogy a csúcsegeret használja-e.

Komótos

A játékmenet sokkal komótosabb, hiszen bár itt is fontos szerep jut a csatáknak, azonban ezek értelemszerűen nem pörgősek, hanem sokkal inkább sakk-szerűek. A non-stop akció helyett a fókusz inkább a kalandokon, fejtörőkön, a rejtvényeken, a felfedezésen, az információk beszerzésén és a párbeszédeken van. Ha már itt tartunk, akkor azt is érdemes megemlíteni, hogy ezek nagyon fontosak, hiszen még a játék végkimenetére is hatással lehetnek, hogy mikor kivel és mit beszélgetünk. Előfordulhat, hogy ha rosszul válaszolunk, akkor nem kapunk meg küldetési lehetőségeket, fontos tárgyakat, és teljesen másként alakul az általunk irányított játékos(ok) sorsa. Ez a fajta szabadság egyébként az egész programra jellemző. Gond nélkül el lehet szórni vagy tönkre lehet tenni lényeges tárgyakat, meg lehet ölni olyan nem játékos karaktereket, akik kulcsszerepet játszanának egy-egy feladat teljesítésében.

De hát ettől lesz az igazi a játék, és az elmúlt idők bugyuta dömpingjében már kezdtük elfelejteni, hogy milyen is az amikor tényleg tornáztatnia kell az embernek az elméjét, amikor nem kínálja egy program tálcán a megoldásokat. A Baldur's Gate 3 eredetileg nem tudott magyarul, de már elkészült hozzá egy olyan kiegészítő, aminek révén azok is belevághatnak a kalandokba, akik nem beszélik egyik világnyelvet sem.

Klasszikus fantasy

Arról szó esett korábban, hogy ez egy fantasy program, konkrétan az egyik legklasszikusabb, alap szerepjátékos környezetben, a Forgotten Realms, azaz az Elfeledett Birodalmak "világában" játszódik. Ez a hagyományos, a nyolcvanas évek elején a világot meghódító, és azóta folyamatosan evolválódó Dungeons & Dragons rendszere.

Mind a mai napig ez a leghíresebb, legnépszerűbb szerepjátékos szisztéma, amit még mindig űznek a hagyományos módon, mesélővel, dobókockákkal, papíron vezetett eredményekkel és vastag szabálykönyvekkel, illetve létezik táblás változata is. A D&D eredete a Gyűrűk Uráig nyúlik vissza, még ha nincs is közvetlen kapcsolata Tolkien fantasztikus univerzumával. De ugyanúgy középkorias hangulatot áraszt, és ugyanúgy áthatja a Gonosz és a Jó örök párharca. Megjelennek benne a tündék, az orkok a törpék, az óriások, sárkányok, félszerzetek, illetve természetesen az emberek is.

A mágia mindennapos, de a varázslók mellett papok, vándorok, csavargók, lovagok, barbárok, tolvajok is próbálnak boldogulni, és a játékosnak természetesen választania kell közülük egy fajt, és egy ilyen osztályt is, amely alapvetően határozza meg a képességeit, tulajdonságait. Már magában ez eldönt egy csomó mindent, ami szintén a program sokoldalúságát mutatja. A küldetések, feladatok érdekesek, az említett harcrendszer nagy kihívást jelent, pláne, hogy a környezeti elemeket is be lehet vonni a csihi-puhiba, azaz például ráomlaszthatjuk a sziklákat az ellenségekre, vagy ha vízben állnak, akkor egy villám segítségével elektromossággal intézhetjük el őket.

A hatalmas, szabadon bejárható terület tele van felfedezni való városokkal, falvakkal, romokkal, kincseskamrákkal, kazamatákkal, barlangokkal, szörnyfészkekkel. Egészen elképesztő mennyiségű időt lehet eltölteni a programmal, alsó hangon 150 órát kell rászánni, de ezzel az ember csak a felszínt kapargatja. Összesen állítólag több, mint 15 000 különféle befejezés érhető el rajta, szóval számtalanszor újrajátszható úgy, hogy még mindig belefuthat újdonságokba az ember.

Látvány

A grafika a klasszikus kalandjátékokat idézi, hiszen nagyjából felülről-oldalról látjuk az aprócska karaktereket. A részletesség persze kiváló, az effektek sem hiányoznak, és számos filmszerű átvezetővel is feldobták a programot. Szóval a látványt különösebben kiemelkedőnek nem neveznénk, de ez a stílus nem is erről szól, a hangulat pedig így is átjön.

A program 22 000 forintba kerül, és jelenleg PC-n, illetve PlayStation-ön érhető el. Ez nem kis összeg, hiszen a mai csúcs darabok kerülnek ennyibe, viszont ezért a pénzért egy teljes értékű játékot kapunk, amiben nincsenek mikrotranzakciók, sem egyéb extra pénzköltési lehetőségek. Még aktív internet kapcsolat sem kell hozzá, ami bizony a mai világban nagy szó.

Ahhoz képest, hogy mennyi időre kínál minőségi szórakozást, azt kell mondjuk, hogy megéri az árát. De csak annak, aki szereti a fantasyt és a szerepjátékokat, odavan a kalandokért.

Mert az akció vagy a sportok szerelmesei jó eséllyel nem találják meg benne a számításukat, hiába kapott szuper kritikákat, és ömlengenek róla a játékosok tömegei.

