Játékmenetes videón mutatkozott be az Indiana Jones and the Great Circle.

Évek óta tudni lehet, hogy a Bethesdán keresztül a Microsoft tulajdonában lévő Machine Games nagy költségvetésű Indiana Jones-játékon dolgozik, az Xbox legújabb Developer Direct bemutatóműsorán pedig végre hivatalosan is bemutatkozott a több millió gamer radarján lévő termék.

A Todd Howard producerkedése mellett készülő Indiana Jones and the Great Circle egy belső nézetből irányítható, a világ számos pontján játszódó akciójáték lesz, amelyben a lopakodás, a fejtörők, továbbá a harc is szerepet kap. Indy természetesen a lasszóját sem felejtette otthon, a kellék mozgás és harc során is hasznosítható.

Az elveszett frigyláda fosztogatói és az Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag között játszódó Great Circle-ben a fiatalkori Harrison Ford képmását használják a fejlesztők, azonban a hangját a legendás Troy Baker szolgáltatja. Az ezerhangú színészt többek közt a Bioshock Infinite Bookerjeként és a The Last of Us játéksorozat Joeljeként ismerheti a közönség, de éppen a Far Cry 4-ben a főgonosz diktátort, a Batman Arkham-szériában pedig a Sötét lovagot és Jokert is játszotta.

A játék az Uncharted és a Tomb Raider vonalán mozog, ami olyan szempontból unfair összehasonlítás, hogy a mindkettő szériát nagyban inspirálták az Indiana Jones-filmek.

Az Indiana Jones and the Great Circle bejelentését nem siették el, így a tervek szerint még idén befut PC és Xbox Series platformokra, az első naptól fogva benne lesz a Game Pass játékbérlőben. Egyéb platformokon való megjelenésre sajnos nem kell számítani, hiszen az Xbox Game Studios kötelekébe tartozó stúdió fejleszti.

