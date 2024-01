Az alapértelmezett böngésző mellett az alapértelmezett keresőmotor is kiválasztható lesz az Android készülékeken.

Rohamosan közeledik az EU digitális piacokról szóló jogszabályának március hatodikai életbe lépése, emiatt a napokban a Google is bejelentett két látványos változtatást, amelyekkel az androidos eszközök kezdeti beállításakor találkoznak majd az Európai Gazdasági Térség országaiban élők.

Elsőként is a Microsoft után szabadon a Google is kénytelen lesz böngészőválasztó képernyőt megjeleníteni a Chrome monopolhelyzete miatt. Ezen az alternatív böngészőt használni kívánók bekoppinthatják és alapértelmezetté tehetik a számukra kedves terméket, többek közt a Firefox, az Edge, és az Opera is megtalálható lesz a lehetőségek között.

A böngészőválasztó képernyő nem újdonság, a Windowst használók 2010 márciusa és 2014 decembere között találkozhattak vele, miután az EU szerint a Microsoft torzította a piaci versenyt az Internet Explorer operációs rendszerébe való beépítésével.

A Google ráadásul duplán piacvezető, a böngészők mellett a keresőmotorok terén is elsöprő az erőfölénye, így az androidos eszközök beállításakor a felhasználók az alapértelmezett keresőmotort is beállíthatják majd, például a DuckDuckGo, a Bing, vagy az Ecosia közül választhatnak majd.

