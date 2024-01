Nehezen követhető mennyiségű jogi fronton harcol már az USA-ban a kínai eredetű TikTok videós közösségi szolgáltatás, számos állam törvényhozói a fiatalok védelmére hivatkozva korlátoznák vagy betiltanák azt, most pedig egy óriási csoportos per is indult a szolgáltatás ellen.

A ClaimsHero oldalon keresztül szervezett legújabb perhez már ötezer szülő csatlakozott, ez fejenként 10 ezer dolláros (~3,5 millió forintos) kártérítést ígér nekik a jogi fellépés sikere esetén. A csoportos pert vivő ügyvédek szerint a TikTok megmérgezi Amerika fiatalságát, az algoritmusa drogokat mutogató, erőszakos, szexuális, öngyilkossággal kapcsolatos tartalmaknak tesz ki akár 12 éves gyerekeket.

A csoportos per ötletével 34 éves Brittany Edwards állt elő, miután egy barátja értesítette róla, hogy a 12 éves lánya öngyilkosság gondolatát fogalmazta meg egy tiktokos videójában. A háromgyerekes anyuka szerint a TikTok használatának megkezdését követően a lánya odaragadt a képernyőhöz és teljesen megváltozott a viselkedése. Az ügyvédek szerint a szolgáltatást most kell perelni, miután 2023 júliusában megváltoztatta a felhasználási feltételeit, a fiatalkorúak felhasználói fiókjának létrehozását követően csak egy évig ad lehetőséget a szülők számára a jogi panaszok ellene való benyújtására.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!