Egy új tanulmány szerint az e-rolleres balesetek többsége, amelyekben valaki kórházi kezelésre szorul, nem szerepel a hivatalos közúti baleseti adatokban. Ugyanis, ha egy e-rolleres nem részese például rendőri intézkedéssel járó, komoly közlekedési balesetnek, akkor nem kerül bele semmilyen statisztikába, így nem is emeli a balesetek számát. Így nagy a veszélye annak, hogy ennek a közlekedési eszköznek a veszélyeit messze alábecsülik.

Egy angol elemzés megállapította, hogy az e-rollereket érintő, 20 sürgősségi osztály által két hónap alatt rögzített sérüléseknek mindössze 9%-a szerepelt a hivatalos adatokban. A legsúlyosabb sérüléseknek pedig alig több mint negyedét jegyezték fel a közúti baleseti adatokban.

A tanulmányt megrendelő parlamenti közlekedésbiztonsági tanácsadó testület (Pacts) arra figyelmeztet, hogy a kórházi adatok már most „aggasztó tendenciákat mutatnak a fejet, az arcot és a gerincet ért sérülések terén" az e-rolleres balesetekből származó sérülések tekintetében. A bizottság szerint az e-rollerek használatának növekedése meghaladta a rendőrség hivatalos jelentési rendszerének képességét az összes sérülés és baleset pontos rögzítésére.

Az olyan zéró kibocsátású járművek, mint az e-rollerek Magyarországon is nagyon népszerűek, így alapvető fontosságú lenne, hogy a motorosokra és a többi közlekedőre jelentett veszélyük mérésének módszerei következetesek és megbízhatóak legyenek. Viszont ez sajnos itthon sem működik.

Miért nem jelentenek be minden e-roller balesetet?

A Jövő Mobilitása Szövetség két évvel ezelőtt még 30-40 ezer rollerrel számolt a magyarországi utakon (és járdákon), jelenleg ez a szám már inkább 100 ezer körül lehet. Ebből mintegy 25 ezer a bérelhető roller, a többi magántulajdonban van, és ezek az emberek többségében a városi (fővárosi) utakon közlekednek. Viszont, mivel erre a járműre nem szükséges kötelező biztosítás, sem semmilyen más biztosítást kötni, ezért a világon semmi nem motiválja a járművek gazdáit arra, hogy bejelentsék valamilyen hatóságnak, ha bármilyen balesetet is okoztak, vagy elszenvedtek.

Ha például egy bérelhető vagy saját e-rollerrel elesik valaki, akkor hacsak nem történik valami nagyon komoly baja, vagy nem okoz valami egyértelműen nagy kárt valamiben – amit esetleg mások is látnak -, akkor a legtöbb esetbe egyszerűen továbbmegy.

Ha a roller bérelhető, akkor azért, hogy nehogy kifizettesse vele a bárbeadó az esetleg a rollerben keletkezett kárt, ha pedig a sajátja akkor meg azért, hogy nehogy az okozott kárt kelljen megtérítenie – természetesen tisztelet a kivételnek. De olyan is van, aki egyszerűen csak nem foglalkozik a sérülésével, de esetleg otthon később rájön, hogy bizony az súlyosabb, mint amilyennek elsőre tűnt.

Mindenesetre ezek az esetek szinte garantálják, hogy a közúti statisztikákban az e-rollerrel elszenvedett balesetek száma még csak a valóság közelében sem járhat, így az erre szakosodott hatóságok nem is tudják, hogy pontosan milyen rendelkezéseket kellene megtenniük, és hogy ez mennyire sürgető lehet a rollerező népesség biztonsága érdekében.

Mi a megoldás?

A megoldás egyelőre az öngondoskodás, hiszen saját magunknak mi vagyunk a legfontosabbak. Így például nagyon fontos, hogy az elektromos rollerekkel mindig körültekintően és az útviszonyoknak megfelelő sebességgel közlekedjünk. Ugyanígy fontos, hogy mindig viseljünk megfelelő védőfelszerelést.

A bukósisak alapvető, de a térd és könyökvédő, valamint a védőkesztyű sem ördögtől való dolog.

A zárt, a bokát is védő cipő is jól jöhet, ha nem szeretnénk maradandó sérüléseket szerezni egy-egy esésből. Azt pedig talán már hangsúlyozni sem feltétlenül kell, hogy ittasan ne nagyon próbálkozzunk meglovagolni ezeket a járműveket. A magas súlypont és a kis kerekek miatt amúgy sem valami stabil közlekedési eszköz az ittas közlekedő alatt már komolyan megmakacsolhatja magát, és egy-egy kisebb hiba így már nagyon veszélyes baleseteket is okozhat.

A körültekintő és felelősségteljes rollerezés tehát a megoldás, amivel a komoly baleseteket elkerülhetjük. Akár az olyan komolyakat is, amikkel sajnos mindenképpen bekerülnénk a statisztikákba.

