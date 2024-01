Mozgatni is képes a rajta állókat a HoloTile csemperendszer.

A virtuális valóság egyik óriási gondját a szimulált terekben való helyváltoztatás jelenti, a felhasználók jellemzően kénytelenek egy helyben ülni vagy állni, és valamiféle játékvezérlővel mozgatni magukat. A terekben való járás lehetővé tételére eddig csak átalakított futópadnak mondható eszközöket találtak fel, azonban ezek kényelmetlenek, nagy helyet foglalnak, nem túlságosan praktikus eszközök.

A Disney most váratlanul előállt a problémát potenciálisan megoldó találmánnyal, a HoloTile névre keresztelt csemperendszere képes a virtuális terekben való járás során a kívánt irányban elmozogni a rajta állók alatt, akár a felületére tett tárgyak mozgatására is képes. A mozgó egységei golyók helyett ténylegesen csempéknek tűnnek, amelyek képesek a függőleges tengelyük mentén minden irányban elfordulni. A videó alapján nem nyilvánvaló, hogy pontosan miként is működik a Lanny Smoot által kitalált varázslat, ám az élő demonstrációja meggyőző.

Egyelőre nem világos, hogy mikor és milyen formában válhat elérhetővé a HoloTile, otthoni használatra szánt termékként célszerű-e a piacra dobása.

