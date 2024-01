2024 nagyon jó év lesz a videojáték-rajongók számára is. Az év egy csomó új, izgalmas videojáték megjelenését ígéri, köztük a várva várt Tekken 8-at és az érzelmekkel teli Neva című akció-kalandjátékot.

A tavalyi év a videojáték-megjelenések szempontjából kiváló év volt. Ott volt a csodálatos Baldur's Gate 3, az egyedülálló Alan Wake 2, a Marvel akciódús játéka, a Pókember 2, hogy csak néhányat említsünk.

A 2024-es videojátékos év már most úgy néz ki, hogy eléri, sőt, felülmúlja a 2023-as évet.

Tekken 8

A Tekken-saga 1994-ben robbant be a köztudatba és egyből a verekedős játékok egyik legnagyobb klasszikusává vállt. A Mortal Kombat szinte egyetlen komoly ellenfelének tekintett sorozat rajongói most, 2024-ben egy új kiadással ünnepelhetik meg a nagy 30. évfordulót. Az idén januárban megjelenő Tekken 8 az apa-fia duó, Kazuya Mishima és Jin Kazama végső leszámolását ígéri. A játék arra készül, hogy besöpörje a 2024-es játékdíjakat, és az év egyik kiemelkedő kasszasikerének ígérkezik.

Platformok: PC, Playstation 5, Xbox Series X/S

Megjelenési dátum: január 26.

Mario vs. Donkey Kong

Nem vicc! A Nintendo új életet lehel a Game Boy Advance nagyra becsült összecsapásába, a Mario vs. Donkey Kongba. A 2004-es puzzle-platformer klasszikus nosztalgikus remake-jében a játékosok számára valószínűleg ismét kihívást jelent majd, hogy akadályok között manőverezve visszaszerezzék a Mini-Mario akciófigurákat. Ráadásul a remake izgalmas, vadonatúj kooperatív játékot vezet be, amely egy közös csavart ad az ikonikus rivalizálásnak. Alig várjuk, hogy kedvenc olasz vízvezeték-szerelőnket újra akcióban lássuk!

Platformok: Nintendo Switch

Megjelenési dátum: február 16.

Alone in the Dark

Jodie Comer, aki a Killing Eve pszichopata bérgyilkosát alakította, és David Harbour, a Stranger Things Hawkins-hőse, virtuális kalandra cserélik a szokásos szerepeiket. Így van, ők ketten közösen fogják vezetni az 1992-es klasszikus, az Egyedül a sötétben remake-jét. A Pieces Interactive által készített túlélőhorror-játék Emily Hartwood (Comer alakítja) és a magánnyomozó Edward Carnby (akit Harbour játszik) körül fog forogni, amint útnak indulnak a Derceto Manorba, egy szellemi fogyatékosok számára fenntartott intézménybe, hogy kivizsgálják Jeremy Hartwood, Emily nagybátyjának rejtélyes eltűnését. Az Alan Wake 2 és a Resident Evil 4 Remake közelmúltbeli sikerei nyomán a túlélőhorror videojáték műfaja tagadhatatlanul újjáéledőben van, és ennek ugye nagyon sokan örülnek.

Platformok: PC, Playstation 5 és Xbox Series X/S

Megjelenési dátum: március 20.

Chasing the Unseen

Ki ne szeretne óriási, különös lényeket üldözni és megmászni a videojátékokban? A Chasing the Unseen, a Strange Shift indie stúdió önálló kalandjátéka egy szürreális világot mutat be, ahol fantasztikus tájakat kell felfedeznünk, kolosszális lényekkel találkozhatunk, és izgalmas játékmenetet élvezhetünk, miközben gyaloglunk, mászunk, úszunk vagy ejtőernyővel ereszkedünk. Csak egy figyelmeztetés: ha valakit a mélytengeri rejtélyek elborzasztanak, ezt a játékot, inkább ne is kezdje el.

Platformok: PC

Megjelenési dátum: március 7.

Rise of the Ronin

A Team Ninja hamarosan bemutatja legújabb alkotását, a Rise of the Ronin-t, egy nyitott világú akció-RPG-t, amely a stúdió eddigi legnagyobb és legambiciózusabb játéka lesz, legalábbis úgy tűnik. A játék a háború sújtotta 19. századi Japánban játszódik, a Tokugawa Shogunátus elnyomó uralmának káoszában és a nyugatról érkező fekete hajók érkezése közepette. A játékosok egy névtelen harcos szerepébe bújnak, aki a háború, a betegségek és a politikai zavargások között navigál, kezében tartva Japán sorsát.

Platformok: Playstation 5

Megjelenési dátum: március 22.

Neva

A Gris, a 2018-as lélegzetelállító művészi játék rajongói most egy igazi csemegére számíthatnak! A barcelonai Nomada Studio tehetséges alkotói valamikor idén fogják kiadni legújabb projektjüket, a Neva-t. Az érzelmekkel teli játék Alba, egy fiatal nő varázslatos akció-kaland történetét meséli el, akit egy sötét erőkkel való traumatikus találkozás után egy kíváncsi farkaskölyökhöz kötöttek. Zsebkendők készenlétben!

Platformok: PC, Playstation 5, Nintendo Switch és Xbox Series X/S

Megjelenési dátum: 2024

Été

Été, [ejtsd: /ay-tay/, franciául "nyár"], egy pihentető, francia-kanadai festőjáték, amelyben egy Montrealban kalandra induló, kezdő festőként szívhatjuk magunkba a nyári hangulatot. A festőecsetünkkel a kezünkben felfedezhetünk, műalkotásokat készíthetünk, berendezhetjük a műtermünket, és eladhatjuk a műalkotásokat a szomszédainknak. Kicsit úgy hangzik, mint egy Bob Ross szimulátor, de azért, ha a horgász-szimulátornak megvan a maga rajongói köre, szinte biztos, hogy ennek is meglesz.

Platformok: PC

Megjelenési dátum: 2024 eleje

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!