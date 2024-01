A ZeniMax és az Activision Blizzard leánycégeket is érinti a tömeges elbocsátás.

Folytatódik a fekete január a tech- és videójáték-iparban, csütörtökön az Xbox-divíziót vezető Phil Spencer a munkaerő 8 százalékának elbocsátását jelentette be, olyan 1900 főről van szó. A tömeges leépítés nem csak az Xbox-részleget érinti, hanem a hozzá tartozó ZeniMax (Bethesda) és Activision Blizzard King leánycégek dolgozóit is, ők is beletartoznak a jelenlegi 22 ezer fős létszámba.

Spencer fájdalmasnak titulálta a döntést, magyarázata szerint a Microsoft Gaming és az Activision Blizzard vezetőségei a felvásárlás óta folyamatosan dolgoznak egy közös stratégia és cselekvésterv kidolgozásán, az erőfeszítések összehangolása miatt pedig újra kellett gondolni a költségstruktúrát is, hogy anyagilag fenntartható legyen a hirtelen még nagyobbra nőtt videójátékos család. A vezető megköszönte a leépítés által érintett dolgozók munkáját, állítása szerint a Microsoft próbál mindenkin segíteni, többek közt végkielégítési csomagokon keresztül.

A jelek szerint a Blizzardot különös keményen sújtja a mostani leépítés, Mike Ybarra elnök és Allen Adham vezető dizájnfőnök is elhagyja, plusz kaszát kapott a jó ideje fejlesztés alatt állt túlélőjátéka. Az utóbbin dolgozott fejlesztőket új projektre irányítja át a vállalat.

A Microsoft még 2021-ben vásárolta fel 7,5 milliárd dollárért a Bethesdát is birtokló ZeniMax kiadót, majd tavaly ősszel 69 milliárd dollárért tett szert az Activision Blizzardra.

