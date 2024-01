A meglévő ügyfeleket is kiteszi a legolcsóbban reklámmentes előfizetéséből.

A kezdeti kétségek ellenére óriási anyagi sikernek tűnik a Netflix számára a reklámokkal megtűzdelt havidíjas előfizetési modell, ennek megfelelően a vállalat egyes országokban már tavaly júliusban ki is vezette a reklámmentes Basic csomagját. Itthon még nem érhetőek el a hirdetésekkel megtámogatott előfizetései, így az érintett Basic tarifát is megtartotta a cég, havi 2490 forintba kerül.

A Netflix most a legújabb üzleti manőverének keretében bejelentette, hogy amelyik országban már nem lehet előfizetni a reklámmentes Basic csomagra, ott hamarosan a régi ügyfelektől is elveszi azt, a második negyedév során elsőként az egyesült királyságbeli és kanadai előfizetők maradnak hoppon. Ők csak egy másik csomagra váltva lesznek képesek tovább használni a szolgáltatást, azaz vagy átállnak az olcsóbb és reklámokkal támogatott Basic with Ads-re, vagy a jóval drágább Premiumra.

A videóstreamelő szerint a reklámokkal támogatott Basic csomagja kimagaslóan népszerűvé vált, a tavalyi utolsó negyedévben már az újonnan indított előfizetések 40 százalékát adta az olyan országokban, amelyekben elérhető, a harmadik negyedévhez képest pedig 70% növekedést ért el.

