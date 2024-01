Néhány nappal ezelőtt a Sony váratlanul bejelentette, hogy az első rész után szabadon a The Last of Us Part II fejlesztéséről is elérhetővé fog tenni egy dokumentumfilmet. A Grounded II: Making The Last of Us Part II elkészítése a kezdetektől fogva tervben volt, ám közbeszólt a koronavírus-járvány, sokáig nem is készültek hozzá felvételek, végül a korábbi nyersanyagot állítólag megtalálva a produkció befejezése mellett döntött a Naughty Dog.

Grounded II: Making The Last of Us Part II is coming on February 2!



You'll be able to watch this documentary on YouTube and as part of an upcoming downloadable patch for #TLOU2Remastered. The update also includes additional new skins for Ellie and Abby! pic.twitter.com/kcWG2YVI6l — Naughty Dog (@Naughty_Dog) January 25, 2024

Nagy meglepetésre most kiderült, hogy egyáltalán nincs távol a dokumentumfilm kiadása, noha a dátum nélküli bejelentéséből ítélve a többség arra számított, hogy akár hónapokat is várni kell majd az elérhetővé válására. Ez tévesnek bizonyult, a Naughty Dog pénteki bejelentése alapján 2024. február 2-án (pénteken) fut majd be, magyar idő szerint este 6 órakor debütál a YouTube-on.

A Grounded II ezzel körülbelül párhuzamosan egy frissítéssel a The Last of Us Part II Remasteredbe is bekerül, plusz a patch új Ellie és Abby skineket is betesz majd a játékba.

