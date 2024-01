Az összecsukható, kinyitható, pontosabban hajlítható telefonok – nézőpont kérdése, ugye – talán a legizgalmasabb innovációt jelentik az okostelefonok amúgy picit túl tökéletessé, és emiatt talán cseppet unalmassá váló galaxisában jelenleg. Ha ügyesen választunk, ma már egy középkategóriás telefon is tökéletesen elég mindenre, amire a mindennapjaink során szükség lehet. A hálózatfejlesztés mellett a forma került a középpontba. Lehet-e úgy nálam egy nagy kijelző, hogy közben kis helyet foglal? Az elmúlt években – főként a kategóriában egyértelműen domináló Samsung kiváló készülékei miatt – megtanultuk, hogy igen, lehetséges, és a minőség is egyre jobb lett. Egyvalami azonban nem változott: egy hajlítható telefonnal mindig picit olyan érzése volt az embernek, mintha kettő készülék lenne nála. Eddig.

Mindent felülmúló kecsesség

A Honor Magic V2 fizikai tulajdonságai bámulatosak. (Nem véletlen, hogy még a Porsche Designnal is összeálltak, egy ilyen kiadás is lesz a telefonból, és minden bizonnyal nem ez az utolsó együttműködésük idén.) Vékonyabb és könnyebb, mint a Galaxy Z Fold 5 (13,4 mm, 253 g), a Pixel Fold (12,1 mm, 283 g) és a OnePlus Open (11,7-11,9 mm, 239-245 g). Mindössze 9,9 mm vastag és 231 gramm súlyú, szinte észre sem lehet venni összecsukva, hogy egy hajlítható telefonról van szó.

A telefont a kompakt mérete ellenére a Honornak sikerült zászlóshajó specifikációkkal megpakolnia, beleértve a tavalyi, még mindig erős (de azért na, már mégiscsak egyéves) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 chipsetet, egy hármas kameramodult teleobjektívvel és egy nagy akkumulátort, amely támogatja a 66 wattos gyorstöltést (gyorstöltő viszont nincs a dobozban, külön kell venni, ejnye!).

Az egyik legnagyobb kihívás elé a hajlítható formát a telefon külső kijelzője állítja. Túl jó. Egy 6,43 hüvelykes OLED-megjelenítőről van szó, amelynek felbontása 1060 x 2376, maximális frissítési frekvenciája pedig a csúcstelefonokban most már elvárt 120 Hz. Mindenre elég. Nagyon ritkán éreztem azt a muszáj-kipróbálnom-a-belső-kijelzőt-is késztetés mellett, hogy kinyissam a telefont, ami azért kész őrület egy hajlítható telefonnál. De ennél nagyobb baj ne legyen! Persze, ha megtörténik, azonnal észbe kapunk, hogy ugyan még mindig vésődött bele eléggé az okostelefonos génjeinkbe ez a bizonyos mozdulat, mégis érdemes nyitogatni a készüléket. 'Bent' ugyanis egy 7,92 hüvelykes OLED kijelző vár 2156 x 2344 felbontással és persze ugyancsak 120 Hz-es képfrissítéssel. A legjobb azért kevésbé ragyogó napsütéses körülmények között használni, nem is a tükröződés, hanem inkább az ilyenkor látható enyhe gyűrődés miatt középen, ami a típus velejárója, és ennél a típusnál ezt tényleg a minimálisra sikerült lecsökkenteni. De ha nem tükröződik a felület, akkor tényleg olyan, mintha egy tökéletesen sík tabletet tartanánk a kezünkben. Emellett lássuk be, kifejezetten vagány, ahogy egyszer csak kinyitja az ember a kezében lévő eszközt. Melyik, technológiáért rajongó embernek nem dobbanna meg a szíve ettől?

A Honor hivatalos kommunikációja szerint 400 000 alkalommal történő összehajtást is kibír, ami nagyjából 10 évnyi használatra elegendő, ha naponta 100-szor nyitja-csukja az ember a telefont.

Kellemes meglepetés a dobozban a szokásos töltőkábel mellett a kitámasztható hátlaptok, ami illeszkedik a készülék hajlítható kialakításához, és ad némi biztonságérzetet, ráadásul még úgy sem lesz kifejezetten vastag a készülék, ha viseli. Ha töltőadaptert nem is kaptunk, ez mindenképpen jó pont. Mindkét kijelzőn gyárilag elhelyezett fólia van, a belső, hajlítható kijelzőn lévőt házilag nem is érdemes megpróbálni cserélni, csak kárt okoznánk vele. Az 5000mAh kapacitású akkumulátor egy ilyen vékony hajítható telefonban gyakorlatilag mérnöki bravúr. Kb. egy-másfél napig nem kell töltenünk a telefont, igénybevételtől függően.

Kiterjedt felhasználási lehetőségek

A nagy kiterjedésű képernyőfelületnek köszönhetően a Magic V2 nagy belső kijelzője kiváló multitaskingra. Szinte felsejlik bennem, ahogy 2011-ben, az akkor hihetetlen újdonságként megjelenő első generációs Samsung Galaxy Note-nál mindenki azt ismételgette, hogy elfoglalt üzletemberek, asszisztensek, folyamatosan úton lévő vállalkozók telefonja lehet. Akkor, annál a konkrét típusnál ez még inkább vágyálomnak tűnt, itt viszont tényleg ezt érzem.

A Magic V2 az Android 13-on alapuló MagicOS 7.2 operációs rendszert futtatja (természetesen teljes körű Google-szolgáltatásokkal), amely a Honor szerint számos intelligens funkcióval segíti a multitaskingot. Lehetőség van arra, hogy az alkalmazásokat a teljes belső kijelzőn használjuk, vagy osztott képernyővel, és arra is, hogy egy harmadik ablak is lebegjen a kijelző felett. Az egyik ablakban filmet streamelhetek, a másikban az Instagramot böngészhetem, egy harmadik lebegő ablakban pedig e-mailt gépelhetek. Videóhívás közben jegyzetelni tudok. A futárcég applikációjában létre tudom hozni a csomagot a vásárlómnak, miközben a másik ablakban az apróhirdetéses oldalon lévő üzenetből másolom át a vevő adatait. Egyre több alkalmazás alkalmazkodik megfelelően a két kijelzőhöz, ilyen például az Instagram és bár még mindig vannak appok, amelyek nem használják elég jók ki a plusz teret, ez nem a Honor hibája, az összes készülék küzd ezzel a kategóriában. A YouTube viszont például teljesen új arcát mutatja a hagyományos készülékhez szokott szemnek.Ha a telefont 90 fokban, vagyis félig hajlítjuk ki, az alkalmazás más-más szerepet oszt ki a kijelző két részének:a felső rész a tartalomé, az alsó pedig a beállítási lehetőségeké, a vezérlő funkciót látja el. (Hozzá kell tenni, ez más, hajlítható okostelefonnál is így van, nem itt látjuk először. ) Nem kapcsolódik kifejezetten a hajlítható formához, de említésre méltó, hogy az iPhone-oknál ismert funkció is elérhető már itt is Magic Text néven: a képeken a szoftver felismeri a szöveget, és szerkeszthetővé alakítja azt. A készülék témogatja a stylus használatot is, de sajnos a dobozban nem találunk hozzá érintőceruzát, pedig érdemes lehet beszerezni hozzá egyet.

Ha már képek: a Magic V2 öt kamerával rendelkezik. Kapunk egy 50 megapixeles fő kamerát, egy 50 megapixeles ultraszéles kamerát és egy 20 megapixeles kamerát teleobjektívvel a hátlapon. Becsukott állapotban egy 16 megapixeles előlapi kamera, a belső képernyő kijelzője alatt pedig egy második 16 megapixeles kamera található. A gyakorlott, mindent beállítani kívánó fotósok számára elérhető a Pro üzemmód, egyébként pedig előre beállított funkciók széles skáláját használhatjuk fotózásnál: esti, gyenge fényviszonyokra optimalizált üzemmód, portrék (szépítő funkcióval), lassított mozgás, panorámaképek, szuper makró, dokumentum beolvasás is elérhető a teljesség igénye nélkül,

A telefon változatos fényviszonyok mellett is éles képeket készít, jó záridővel. Összességében elmondható, hogy nem lehet panasz rájuk, világos és színpompás fotókat készíthetünk a telefonnal, olykor talán a valóságnál ragyogóbb képeket túlvilágított árnyékos részekkel, ami a mélységre és a kontrasztra nem várt hatással lehet, de ez a többség szerint valószínűleg szőrszálhasogatás lenne. Ami a videózást illeti, 4K (3840×2160 pixel) felbontása is van lehetőség 30 fps mellett, Full HD-ban a 60 fps is elérhető. A képalkotási lehetőségekben nem fogunk csalódni.

Ami a telefon gyenge pontja lehet, hogy nincs hivatalos IP-védelme, bár a gyártó szerint nem lesz gond, ha eső, fröccsenő víz éri, de ennyi pénzért ezt szeretnénk tanúsítvány formájában is látni. Vezeték nélküli töltésre sem alkalmas a készülék.

Már a polcokon

Ha már a pénz szóba került: a Honor Magic V2 799 999 Ft-os áron egy számunkra némileg meglepő bevezető ajánlattal, ajándék LG 55UR78003LK okos TV-vel vásárolható meg fekete és lila színekben, a hivatalos tájékoztatás szerint. (Szolgáltatói megjelenésről nem tudunk jelenleg.) Érdekes árukapcsolás ez, egy 55 colos 4K okostévé mindenféleképpen kellemes kísérője lehet a telefonnak (vagy hát: bárminek), persze akinek ennyi pénze van egy (egyébként persze kifejezetten innovatív) okostelefonra, az valószínűleg meg tudná venni külön is a 150-160 ezer forint körüli áron beszerezhető televíziót. Tegyük félre azt, hogy 800 ezer forint milyen irdatlan összeg, ez nyilvánvaló. Ha valaki mégis megengedheti magának a vásárlást, és mindenféleképpen hajlítható telefont szeretne,

érdemes kipróbálnia a cikk elején említett gyártók készülékei mellett a Honor jelöltjét is.

Ha élesedik a verseny a gyártók között ebben a kategóriában, az a közönségnek mindenképpen jó lehet, hátha a bámulatos technológiai bravúrok néhány év múlva már egy szélesebb réteg is számára iselérhetővé válnak. Éppen úgy, mint a cikk elején részletezett középkategóriás, de minden – jelenlegi – igényt kiszolgáló hagyományos okostelefonok.

A Honor Magic V2 hivatalos bemutatkozó filmje: