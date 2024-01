A techipari és videójátékos híreket szorosabban követőknek úgy tűnhetett, mintha januárban szinte minden napra jutott volna egy leépítésekről szóló hír, és ez nagy vonalakban meg is felel a valóságnak. A globális elbocsátásokat követni próbáló Layoffs.fyi adatai alapján az év első négy hetében legalább 91 vállalat minimum 24 564 fő elküldését jelentette be, ráadásul a webhely listája biztosan nem teljes, és rengeteg ismert esetben nincs adat az elküldött dolgozók konkrét számáról.

Egy kisvárosnyi techipari dolgozó egyetlen hónap alatt történő leépítése erősen hangzik, ám az oldal adatai alapján a 2023-as évben 263 ezren, 2022-ben pedig 165 ezren veszítették el az állásukat. A helyzet mögött jókora részt az áll, hogy a koronavírus-járvány kitörésével rengeteg techcég óriási létszámbővítésekbe kezdett, a többé-kevésbé otthon ragadt százmilliók miatt a termékeik és a szolgáltatásaik igénybe vételének drámai bővülésére számítottak.

Ez nem volt alaptalan, de ritkán tudtak a remélt mértékben növekedni, plusz a korlátozások feloldását követően világszerte gazdasági nehézségek támadtak, amire az ügyfelek a nem fontos költéseik visszafogásával válaszoltak. Végül balul elsült üzletek is hozzájárultak a leépítésekhez, például az Embracer Group tavaly az utolsó pillanatban meghiúsult, 2 milliárd dolláros tőkebevonása már ezernél is több állásba került, beleértve magyar érintetteket is a Digic Pictures és a Zen Studios leánycégeinél.

