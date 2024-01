Még egy születésnapi zsúrt is tönkretett a hamis bombariadó.

Képtelenek leállni a másokra bosszúból vagy rosszindulatból rendőröket küldők, vasárnap a piacvezető Twitch-csel rivális Kick élő közvetítéses oldal egyik ismertebb személyiségét swattingolták, miközben épp egy állatkertből közvetített a nézők számára.

A hamis bombariadó miatt az üzemeltető kénytelen volt kiüríteni az állatkertet, a zavarodott dolgozók maguk sem tudtak azonnal információt adni a kitessékelés okáról. A N3on néven futó fiatalember értetlenkedett, hogy mi történik, mire az egyik testőre odavetette neki, hogy „tudod, hogy mi történik", majd kikísérték az állatkertből.

Mindez ráadásul csak az internetes dráma kezdete volt, a felvételeket elnézve többen is azzal vádolták meg a fiatalembert, hogy megrendezett volt a jelenet, csak a hírekbe akart bekerülni. Akármi is legyen az igazság, a problémás követőkkel rendelkező internetes streamerek jobban teszik, ha nem közvetítenek efféle nyilvános helyekről, akár több száz másik emberen is csattanhat az ostor, mikor a rosszakaróik elkezdenek a rendőrségre telefonálgatni.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!