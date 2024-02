Újabb kedvcsináló videó futott be a Judas címen érkező alkotásról.

Örömtáncot lejthetnek a System Shock 2, a BioShock, továbbá a BioShock Infinite rendezőjének következő játékára várók, a Sony State of Play bemutatóján friss kedvcsináló videó érkezett a Ghost Story Games műhelyében 2017 óta kalapált Judas-ról. Ugyan a leleplező traileréről is lerítt, de most már nyugodtan kijelenthető, hogy gyakorlatilag a BioShock következő részéről van szó, az óceán fenekéhez rögzített Rapture és a felhők felett szálló Columbia után az űrbe látogat a széria.

„Egy széthulló csillaghajó. Egy kétségbeesett menekülési terv. A rejtélyes és bajkeverő Judas vagy. Egyetlen esélyed a túlélésre, hogy szövetséget kötsz vagy rúgsz fel a legnagyobb ellenségeiddel. Hajlandó leszel együtt dolgozni velük, hogy helyretedd, amit tönkretettél, vagy hagysz mindent felégni?" – olvasható a leírásában.

Ugyan a Judas friss trailere a Sony bemutatóműsorán debütált, azonban PlayStation 5 mellett biztosan elérhető lesz Xbox Series és PC platformokra is, a megjelenési ideje sajnos még rejtély.

Kapcsolódó érdekesség, hogy elméletileg továbbra is fejlesztés alatt áll a következő Bioshock néven érkező játék a Judas-t is kiadó Take-Two kiadó Cloud Chamber Games stúdiójánál. Ez potenciálisan az Antarktiszon játszódhat, de már bő egy éve semmiféle hír sem érkezett a projekt háza tájáról.

