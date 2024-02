A hetedszerre megrendezett versenyen 24 kategóriában mérte össze tudását a rekordszámú, csaknem 2900 induló. A verseny azt is megmutatta, hogy az informatikai piacot elérte a recesszió. A korábbinál jóval több induló járult hozzá, hogy a kategóriákat hitelesítő magyarországi vállalatok állásajánlatokkal keressék meg őket, ami azt jelzi, hogy több IT-szakember keresi a munkalehetőségeket.

Az Országos IT Megmérettetésen tavaly október és december között hét héten át versenyeztek informatikusok, főként tapasztalt szeniorok, egyéniben és első alkalommal csapatokban is, hogy kategóriájukban a legjobbak legyenek. Hétről hétre, egy meghatározott idősávban kellett megoldani a különböző feladatokat. Több kategóriában is lehetett nevezni, egy versenyző átlagosan öt szakterületen indult. A részvétel ingyenes volt.

Az IT Megmérettetés támogatja a versenyzők önképzését: nemcsak a helyes megoldást ismertetik a fordulók után minden kategóriában, hanem magyarázzák is, és egyéb információkat, linkeket kínálnak a szakmai fejlődéshez.

A mesterséges intelligencia felrázza az IT-piacot

A mesterséges intelligencia (MI) fejlődése és egyre általánosabbá váló használata az IT-munkaerőpiacon is jelentős változást hoz. Míg mostanáig az egy-egy területen kiemelkedő tudással rendelkező specialistákra volt igény, a szerepkörök teljes újragondolását hozhatja az MI, és a sokoldalúság fontosabbá válik.

Az összefüggéseket értő, generális tudással rendelkezőkre, a rugalmasan alkalmazkodókra nagy szükség lesz.

Ezt a trendet támasztják alá az Országos IT Megmérettetésen indulók is: az idei verseny legnépszerűbb kategóriái az MI-hez, a nyelvfüggetlen és front-end programozáshoz, az 5G-hez, az IT-biztonsághoz, valamint a fejlesztést és az üzemeltetést összefogó DevOps-hoz kapcsolódtak. Jellemző az informatikai trendekre, hogy az MI-kategóriában indulók száma három év alatt megháromszorozódott, hasonlóképpen az adatbányászathoz egyre jobban kapcsolódó Python-kategóriában is.

„A globális recesszió, az uniós források hiánya, valamint a mesterséges intelligencia hatásaitól való félelem miatt érezhetően visszaesett az informatikusok iránti kereslet az elmúlt hónapokban. Míg eddig óriási volt a hiány IT-szakemberekből, most az is elképzelhető, hogy tíz év után lesznek munkanélküli informatikusok. A munkaerőpiaci folyamatok a versenyzők hozzáállásában is megmutatkoznak. Amíg korábban a résztvevőknek körülbelül a fele járult hozzá, hogy a kategóriáját szponzoráló cég megkeresse ajánlattal, idén a játékosok kétharmada engedélyezte ezt. Tudomásunk szerint már a verseny idején kötöttek több munkaszerződést" – mondta Pulay Gellért, a verseny főszervezője.

Hetven díjazott, 15 millió forint nyeremény

A péntek esti, budapesti ünnepi eredményhirdetésen mintegy hetven versenyzőt díjaztak, összesen 15 millió forint értékben. A hetedik Országos IT Megmérettetés abszolút győztesének járó Hazánk legsokoldalúbb informatikusa díjat György Péter nyerte el. A legjobb hazai IT csapat az Ukatemi Technologies Zrt. csapata lett. A legjobb női játékos díját Pataki Gréta nyerte el. Emellett díjat kapott mind a 24 kategória győztese, valamint a második és a harmadik helyezettek is. Több különdíjat is kiosztottak, például a legfiatalabb, 13 éves versenyzőnek, Értékes Simonnak, aki két kategóriában is bekerült a legjobb huszonötbe. Az „Akinek mindig igaza van" különdíjjal Kulcsár Lászlót jutalmazták.

A verseny abszolút győztese az SAP Hungary felajánlásával, pihenéssel egybekötött szakmai tapasztalatszerző útra indulhat néhány napra Berlinbe. Vele tart majd az Akadálymentes weboldal kategória legjobb száz helyezettje közül kisorsolt versenyző is, ezzel is hangsúlyozva, hogy az internet mindenkié.

A következő Országos IT Megmérettetés októberben kezdődik, de előregisztrálni már most is lehet. A most zárult verseny feladatai és a megoldások pedig február 15-től május 31-éig ingyenes regisztráció után elérhetők bárkinek, aki tesztelni vagy fejleszteni szeretné tudását.

Kategória A kategória hitelesítője A kategória győztese .NET microservices DXC Technology Magasvári Ákos Akadálymentes weboldalak CONE development Kuti Ákos AWS Fundamentals Diligent Mező Dávid Martin Azure Cloud MSCI Péter Benjámin Beágyazott rendszerek (C) Robert Bosch Kft. Varjas István Péter C++ Google Dr. Szalkai Balázs Cloud BI DXC Technology Staszinszky Christian Cyber security Continental György Péter DevOps E.ON Digital Technology Hungary Kft. Vajgel Viktória Front-end fejlesztés Click-Clock powered by BCS Péter Benjámin Java programozás Click-Clock powered by BCS György Péter Hálózati ismeretek Lufthansa Systems Hungária Koszik Mátyás Ipar 4.0 .NET C# alapokon Semilab Zrt. Dr. Szalkai Balázs Ipari hálózatok COM-FORTH Lengyel Ádám IT Biztonság EURO ONE Számítástechnikai Zrt. Orodán Tamás Kubernetes Nokia Vörös Dániel Linux rendszerfejlesztés és üzemeltetés One Identity Tomolák Bence Mesterséges Intelligencia Ulyssys Kft. Haász Gergely Zsombor Mobilfejlesztés – Android Zenitech Péter Benjámin Mobilfejlesztés – iOS Zenitech Török Zoltán Dániel Nagy nyelvi modellek használata (ChatGPT, Bard, BingChat) Cambridge Mobile Telematics Dr. Szalkai Balázs Nyelvfüggetlen programozás SAP Hungary Kft. Török Zoltán Python HCL Technologies – Starschema Győző Miklós Windows / Microsoft Server üzemeltetés MagiCom Kun-Szabó Zoltán

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!