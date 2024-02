Izgalmas pletykák érkeztek a konzolháború aktuális fejezetében a PS5-re fogadtak számára, könnyen elképzelhető, hogy az Xbox Series és PC platformokra való megjelenésüket követően egyes a Microsoft berkein belül készült sikerjátékok a Sony és a Nintendo konzoljaira is elérhetővé válhatnak.

A The Verge tudomása szerint nagyon úgy tűnik, hogy elsőként a Hi-Fi Rush futhat be PlayStation 5 és Nintendo Switch gépekre, ezt rövidesen be is jelentheti a Microsoft, továbbá az Indiana Jones and the Great Circle kiadását is fontolgatják PS5-re. A pletykák befutásával párhuzamosan az XboxEra azzal állt elő, hogy az idei Shattered Space kiegészítő kiadása után a Starfield is befuthat a Sony gépére.

A fontos játékainak PlayStation 5-re való elcsúsztatott kiadása elsőre kontraproduktívank tűnhet a Microsoft részéről, hiszen elméletben ezeknek a termékeknek kellene eladniuk az Xbox Series konzolokat.

Viszont a konzolháború jelen fejezete lényegében lecsengett, iparági becslések szerint a PlayStation 5-ből kétszer annyi fogyott, mint Xbox Series-ből (a Microsoft titkolja az eladásokat). Ilyen piaci állapot mellett néhány exkluzív játék nem fogja drámai mértékben emelni az Xboxok eladásait, ráadásul az elmúlt évek őrült videójátékos akvizíciói után főleg nincs olyan helyzetben a Microsoft, hogy óriási pénzeket hagyjon az asztalon.

