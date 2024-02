Újabb Samsung Galaxy termékek tulajdonosai szembesülhetnek az idő múlásával, a cég aktualizálta a szoftverfrissítéseket kapó eszközöket felsoroló webhelyét. Az elvárhatónak megfelelően a Galaxy S24 modellek felkerültek a havonta frissülő hardverek listájára, ám ezzel párhuzamosan számos régebbi eszköz is eltűnt az oldalról.

A talán legkellemetlenebb hírt a Galaxy A51 szoftveres támogatásának megszűnése jelenti, emellett pedig a belépőkategóriás Galaxy A01 mobil, továbbá Galaxy Tab S6 / Tab S6 5G táblagépek frissítgetését is befejezte a Samsung. Az eszközök továbbra is megszokott módon működnek majd, a különféle rajtuk futó appok is frissíthetőek maradnak a Galaxy Store és Play Áruház boltokon keresztül, de sebezhetőségeket javító androidos rendszerfrissítéseket nem kapnak többé.

A támogatásukat most elveszített készülékeket 2019 decemberében vagy 2020 januárjában dobta piacra a Samsung, azaz négy éven keresztül biztosított hozzájuk rendszerfrissítéseket, beleértve kettő vagy három újabb Android-főverziót.

