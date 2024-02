Újabb pletykát indított útjára a Moore's Law is Dead YouTube-csatorna házigazdája, értesülései szerint az Intel formális ajánlattal kereste meg a Microsoftot, hogy elkészítené a következő generációs Xbox egyedi rendszerlapkáját. Állítólag az a fő érve az elképzelés mellett, hogy a chipet teljesen az USA területén tervezné és gyártaná, bár egy konzolba szánt lapka esetében ez nem tűnik kritikusnak.

Az állítólagos ajánlat alapvetően komolyan vehetőnek tűnik, az Intel mindig is rendelkezett játékkonzolban való használatra alkalmas CPU-architektúrával, most pedig már nagy teljesítményű grafikus vezérlők tervezésére is képessé vált, az utóbbi hiánya korábban lényegében kizárta az efféle szerződésekért folytatható versenyből.

A Sony és a Microsoft előző és jelenlegi generációs játékkonzoljaiba az AMD szállította a processzort és a videóvezérlőt is tartalmazó rendszerlapkát. A források szerint a Sonynak jelenleg két aktív szerződése van az AMD-vel, a következő PlayStation kézikonzolba és a PlayStation 6-ba is a vállalattal kívánja tervezteti a rendszerlapkát, mindeközben a Microsoftnak senkivel sincs efféle megállapodása.

Jelenleg nem világos, hogy hosszabb távon egyáltalán mit kíván kezdeni magával a konzolos piacon a Microsoft, a jövő héten bejelentheti egyes játékainak PlayStation és Switch konzolokra való kiadását.

