Mostanra jó eséllyel kevesek számára újdonság, hogy teljes iparág épült a személyes és a viselkedést leíró adatokkal való titkos, de technikailag legális kereskedés köré. Az információkat internetezés és mobilappok használata során gyűjtik be a marketinges cégek, a saját céljaikra való felhasználásuk mellett pedig kereskednek is velük, fizetségért másoknak hozzáférést biztosítanak azokhoz.

A Firefox böngészőt is fejlesztő Mozilla elsőként az Egyesült Államokban most olyan szolgáltatást indított, amellyel a felhasználók leleplezhetik az adataikat birtokló és azokkal kereskedő árnyékcégeket, majd akár teljesen automatizáltan is kérhetik a róluk tárolt információk végleges törlését. A Mozilla Monitor Plus 190-nél is több adatbróker céggel képes felvenni a kapcsolatot az adattörlés érdekében, az azonosítás miatt a felhasználóknak a nevüket, az e-mail-címüket, a születési dátumukat, továbbá a jelenlegi lakhelyüket kell megadniuk.

A Mozilla Monitor Plus nincs ingyen, havi 9 dollárba vagy évi 108 dollárba kerül. Az előfizetést és az adatok megadását követően proaktívan keresi a brókerek adatbázisaiban a megadott információkat, plusz a hackeléseken keresztüli adatszivárgásokról is riaszt, miután fény derült rájuk.

