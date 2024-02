2024 februárjában újra kezdetét veszi a Lenovo Legion Legends e-sport bajnokság. A versenyzők az idei évben öt különböző játékban mérkőzhetnek meg, ráadásul a versenysorozat egész évben zajlik majd. A februártól júniusig tartó tavaszi sorozatot követően a jelentkezők az őszi időszakban, augusztustól decemberig is megmérettethetik magukat az összesen 5 millió forint értékű összdíjazású bajnokságon.

A Lenovo elkötelezett a hazai e-sport szcéna támogatása mellett, ezért rendezte meg 2022-ben a Gamerlanddel együttműködésben első bajnokságát, kizárólag magyar játékosok részére. A versenysorozat nagy sikerének köszönhetően az idei Lenovo Legion Legends minden tekintetben szintet lép, és még szélesebb körben kínál izgalmas programokat az e-sport szerelmeseinek egész évben. A szervezők célja, hogy támogassák a játékosokat saját határaik ledöntésében, hogy elérhessék mindazt, amit korábban lehetetlennek hittek.

Az idei bajnokság játékai a Counter-Strike 2, a Valorant, a Rocket League, a League of Legends, és a Rainbow Six Siege lesznek.

A korábbi versenyhez hasonlóan a játékosok egy online selejtezőben csapnak össze, majd a verseny az adott hónap végén egy offline döntőben dől el, ahol már minden résztvevő csapat nyereménnyel távozik. A bajnokságot az 5 millió forint értékű összdíjazás teszi még izgalmasabbá: a győztes csapat tagjai fejenként 50 ezer, a második helyezettek fejenként 20 ezer, a harmadik és negyedik helyezett csapatok fejenként 10-10 ezer forint értékű utalványt vihetnek haza, a további döntőbe jutott versenyzők pedig fejenként 5-5 ezer forint értékű utalványt zsákmányolhatnak.

A nevezés minden versenyre ingyenes, de a szervezők izgalmas programokat és nyereményeket garantálnak azoknak is, akik csak nézőként kísérik figyelemmel az év leghosszabb hazai e-sport versenysorozatát.

Az offline döntőt a Gamerlandben rendezik, melyre a belépés ingyenes, és a résztvevők az egyes játékok elhivatott képviselőivel is találkozhatnak, valamint 1v1 mérkőzésekben is össze is csaphatnak velük. A kihívók olyan népszerű játékosokkal mérkőzhetnek meg, mint például a Counter-Strike hazai legendája, Kodiak, és a LoL-játékosközösség kiemelkedő alakja, Blackii.

Az 1v1 küzdelmekben és a Legion Go kihívásban a helyszínen szurkolók is értékes nyereményekkel gazdagodhatnak, hiszen a verseny nem titkolt célja, hogy tovább erősítse a hazai gamer- és e-sport közösséget, aminek a szurkolók is nélkülözhetetlen tagjai.

Minden egyes online és offline versenynapot a GamerlandTV - Twitch csatornáján is közvetítenek, ahol a nézők is értékes nyereményekhez juthatnak. A verseny további részletei a legionlegends.hu weboldalon olvashatóak.

