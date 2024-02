Az Apple számítógépeit használók már 2019-ben érzékeny búcsút vettek az addigra ezer sebből vérzett iTunes-tól, a vállalat kiszervezte dedikált és új alkalmazásokba a benne elérhető funkciókat és tartalmakat. A windowsos ügyfelekre sajnos nincs nagy tekintettel az Apple, azonban végre eljutottunk odáig, hogy az iTunes-t használók java elbúcsúzhat a kivénhedt szoftvertől.

A vállalat a Macen is használt stratégiát követi az alternatív rendszeren, az iTunes windowsos verziójában lévő szolgáltatásokat az Apple Music, az Apple TV, továbbá az Apple Devices appokba szervezte ki, ezek a Microsoft Áruház programboltból telepíthetőek a Windows 10 és Windows 11 rendszereket futtató számítógépekre.

Az új appok nyilvános tesztelését egy éve kezdte meg az Apple, most pedig megváltak az előzetes jelzéstől, azaz hivatalosan is stabilnak nyilvánította azokat a vállalat. A jelen mérföldkő után már csak azoknak kell telepíteniük a régi iTunes asztali alkalmazást a windowsos számítógépükre, akik podcastokat és hangoskönyveket is elérnének róluk, egyéb célokra szükségtelenné vált.

