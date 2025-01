2.1-es hangrendszer került a sokkolóan olcsó mobilba

Folytatást kapott a ZTE tulajdonában lévő Nubia tavalyi zenemobilja, a fiataloknak szánt Nubia Music 2 egyediségét a 2.1-es hangrendszere jelenti. A telefon tetejében és aljában lévő hangszórók sztereó hangzást adnak, a harmadik teljes spektrumú hangszóró pedig a készülék hátlapjából ontja a hangot, még zenére reagáló LED-világítás is került a rácsa mellé.

Akár 95 decibel hangerőre is képes Nubia Music 2

Fotó: Nubia

A Nubia szerint a készülék akár 95 decibel hangerőre is képes, így a tipikus mobilokhoz képest akár hatszor hangosabban is bömböltethetőek vele a kedvenc nóták. Ha erre nem lenne igény, akkor vezeték nélküli füles mellett kábeles fülhallgatóval is használható, van rajta audio Jack csatlakozó.

Az óriási hangerőtől eltekintve a készülék belépőkategóriás, bár a 6,7 hüvelykes és 1612×720 pixeles IPS kijelzője 120 Hz-es. Ezzel viszont véget ért az extrák köre: meglehetősen gyenge Unisoc T7200 rendszerlapka, 4 GB RAM, 128 GB bővíthető háttértár, 5 MP-es előlapi kamera, 50 MP-es hátlapi kamera jellemzik. Az akkuja egy tisztességes 5000 mAh-es darab, 10 wattos vezetékes gyorstöltéssel, az ujjlenyomat-olvasó a készülék oldalán található.

Ugyan a specifikációk első blikkre nem mondhatók izgalmasnak, azonban elsőként Malajziában csupán 389 ringgitért került piacra a mobil, ami durván 35 ezer forintot jelent.

Ennyi pénzért valójában meglepően sokat kínál, a napokban a HMD is piacra dobott egy hasonló árazású készüléket, ám a Nubia Music 2 ég és föld szinten jobb annál.

