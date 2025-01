A DeepSeek felemelkedése: kínai mesterséges intelligencia, amely megrengeti a világot

A technológiai szektor legforróbb témája mostanában már nem a kriptovaluta vagy a metaverzum, hanem a mesterséges intelligencia vagy röviden AI (Artificial Intelligence). A világ legnagyobb cégei öntik a pénzt az ilyen eljárások fejlesztésébe, ami magával húzza a nagy hardvergyártókat is. Hiszen az AI feladatok elvégzése óriási számítási kapacitást igényel, amihez nagy teljesítményű drága gépekre vagy alkatrészekre van szükség. A mesterséges intelligencia funkciók ma már ott vannak a laptopok és asztali PC-k mellett a telefonokban, televíziókban, sőt a háztartási eszközökben is. Hatalmas mennyiségű vándorló tőke halmozódott fel ebben az iparágban mostanra, és érthetően mindenki szeretné valahogy, akár csak egy kicsivel is, de megelőzni a többieket, hiszen az rengeteg pénzt hozna a konyhára. Jelen állás szerint ez pedig 2025 januárjában sikerült is, de nem a Microsoftnak, nem a Samsungnak, nem a Hauwei-nek, nem az Amazonnak, a Meta-nak vagy az X-nek. Teljesen váratlanul egy aprócskának tűnő kínai startup, a DeepSeek robbant elő egy olyan mesterséges intelligencia modellel, amely megrengette az egész világot.

A DeepSeek teljesítménye már egy szinten van az OpenAI legújabb modelljeivel a matematika, kódolás és természetes nyelvi feladatok terén

Fotó: AFP

A DeepSeek R1 nevű modelljük nemcsak felveszi a versenyt az olyan nyugati óriásokkal, mint az OpenAI ChatGPT-je, a Google Geminije és a Meta Llama 2-je, hanem bizonyos területeken meg is előzi őket, miközben fejlesztési költségei a töredékét tették ki a versenytársakénak. Ez a jelenség számos kérdést vet fel a nyugati MI dominancia jövőjével kapcsolatban, és arra késztet bennünket, hogy alaposabban megvizsgáljuk a DeepSeek sikerének titkait.

A DeepSeek R1: Hatékonyság és innováció fúziója

A DeepSeek extrája, hogy nagyjából ugyanolyan teljesítményre képes, mint a vetélytársai, azonban azoknál jóval gazdaságosabban működik. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ugyanazon AI feladat elvégzéséhez 1/50 annyi teljesítményre és energiára van szüksége, mint a jelenleg leginkább elterjedtnek számító OpenAI GPT-4.

Ráadásul amíg ez utóbbi kifejlesztése alsó hangon 400 millió dollárba került, addig a DeepSeek megvolt mindössze 6 millió dollárból. A kínai cég szinte fű alatt tette a nyilvánosság számára elérhetővé a technológiát. Először a szakértők, tesztelők vetették rá magukat, és miután rendkívül elismerően nyilatkoztak róla a nagyvilág is felfedezte a DeepSeeket.