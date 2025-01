Sokkoló leépítés történt a BioWare-nél

Néhány nappal ezelőtt az Electronic Arts aggodalmakat keltő hírekkel szolgált a részvényesei számára, a tavalyi év vége felé kiadott FC 25 focis játék és a Dragon Age: The Veilguard is jelentősen alulteljesítették a velük szemben támasztott elvárásokat.

Dragon Age: The Veilguard

Fotó: BioWare / Electronic Arts

Ennek most következménye lett, az EA váratlanul megtizedelte a Dragon Age-et fejlesztett a BioWare stúdiót, a létszámcsökkentés keretében a dolgozók egy részét más stúdiókhoz irányította át, másokat pedig azonnali hatállyal elbocsátott. A menesztettek között számos olyan felelős pozíciót betöltött és veterán dolgozó található, akik a Dragon Age és a Mass Effect játékok jókora részén dolgoztak, beleértve a The Veilguard vezető íróját is.

Pontos számokat nem közölt az EA, hogy hány dolgozót érint az átirányítás és az elbocsátás.

Az EA nem kívánja bezárni a BioWare-t, a stúdió megmaradt része a következő Mass Effecten dolgozik. A munkát az eredeti trilógián is munkálkodott vezetők irányítják, azonban a játék még mindig nincs teljes értékű gyártási fázisban, noha egy kedvcsináló videón már 2020 végén beharangozták.

