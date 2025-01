CES 2025: változó trendek és új technológiák uralták a világ legnagyobb technológiai expóját

Új tévék

Aki azt hitte, hogy a tévés fronton megállt a fejlődés a QLED és OLED készülékekkel, az hatalmasat tévedett. A CES 2025 eseményen ugyanis több forradalmi újdonságot is bemutattak a világ legnagyobb, legbefolyásosabb cégei. Az LG hatalmas, átlátszó OLED televíziókból álló mozgó szoborral sokkolt, a pedig Samsung bemutatott egy döbbenetes, HoloDisplay névre hallgató eszközt, amely hologram hatású látvány megjelenítésére képes. És nem ez volt az egyetlen térhatású élményt kínáló dolog, ugyanis egy olyan 3D eszközt is kiállítottak, amihez nem szükséges szemüveg.

Jönnek az új tévék.

A dél-koreai cég standján az is kiderült, hogy továbbra is nagyon bíznak a 8K televíziókban, ugyanis leleplezték a vadonatúj, Neo QLED 8K készüléket. Ebben is ott zakatol az AI, aminek feladata többek között az, hogy feljavítsa a felbontást, ha arra van szükség. Valamint kiállítottak egy teljesen új, úgynevezett Micro LED RGB nevű televíziót is, amelynél az újdonság a háttérvilágítás megalkotásában rejlik.

Erre a módszerre mások is rájöttek, hiszen a két, mostanában egyre nagyobbra növő kínai cég, a TCL és a Hisense is színre lépett saját, ilyen RGB LED modelljével. A helyszínen azt az információt kaptuk, hogy ezek több szín megjelenítésére képesek, tehát képminőség terén előrelépést jelentenek. Így tehát egy olyan fontos fejlesztésről van szó, amely szemmel láthatóan javítja a kép minőségét.

Szokatlan számítógépek

Az expón jelen volt rengeteg fontos és meghatározó számítástechnikai vállalat is. Az Nvidia például Las Vegasban leplezte le a vadonatúj GeForce RTX videókártyáit, amelyek éveken át meghatározzák majd, hogy milyenek lesznek a játékok grafikái. A nagy cégek hatalmas notebook flottákat vonultattak fel, amelyek között bizony akadtak egészen különleges darabok is.

A Lenovo a világ első széthúzható kijelzőjű laptopjával rukkolt elő, amely állításuk szerint forradalmian sokoldalúvá teszi a hordozható számítógépet. Emellett a cég elképesztően nagy teljesítményű notebookokat villantott, valamint egy olyan masinát, ahol a webkamerát a képernyő mögé építették. Ebből fakadóan pedig a felső káva is igen vékony lehet, ami az úgynevezett életmód, azaz lifestyle típusú laptopknál lehet fontos. Emellett az is kiderült, hogy a kínai cég számára nagyon fontosak az alapvetően játékra szánt kézi PC-k. Több ilyen botkormánnyal ellátott eszközt is kiállítottak, és a jelek szerint nagyon bíznak abban, hogy e termékek hamar óriási sikereket érhetnek el.