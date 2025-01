Megszűnik az EA Origin digitális játékbolt

Közel másfél évtized után véget ér a Steam egyik korai riválisának a pályafutása, az Electronic Arts tájékoztatása szerint 2025. április 17-én le fog állni a Windows és macOS rendszerekre elérhető Origin játékboltja és játékindító kliense.

Mass Effect Legendary Edition

Fotó: BioWare / Electronic Arts

Ettől függetlenül a számítógépes játékosoknak nincs okuk az aggodalomra, a 2022-ben béta verzióként kiadott, de mostanra stabillá vált EA Appot használhatják helyette. A rendkívüli eredetiséggel elnevezett új alkalmazás a régi játékbolt közvetlen utóda, az annak idején az Originben megvásárolt játékok mind elérhetőek és letölthetőek belőle.

Az Origin leállításának közvetlen magyarázata, hogy a Microsoft már megszüntette a 32 bites Windowsok támogatását, most pedig az EA is ugyanígy tesz a digitális játékboltja esetében. Az EA App már csak 64 bites kiadásban érhető el, de még Windows 7-en is hajlandó elindulni, míg a macOS esetében legalább a 10.15-ös Catalina verziót igényli.

