Egy PC gyártó csinálta meg a világ egyik legjobb telefonját

Játékra tervezve

Mert hát e telefon megalkotásakor az volt az egyik fő cél, hogy a játékokhoz tökéletes társként szolgáljon. Ennek érdekében megkapta a lehető legjobb elérhető konfigurációt. Azaz 24 GB RAM-ot, a Snapdragon 8 Elite csúcsprocesszort. Ennek köszönhetően pedig az ereje eget rengető, amiben semmi túlzás nincs, hiszen jelenleg ez a világ egyik legnagyobb teljesítményű telefonja.

A próba során azt tapasztaltuk, hogy hibátlanul futott rajta minden, még a legerőforrás igényesebb appok is, a honlapokat pedig villámgyorsan betölti. A túlmelegedés a mai mobilok esetében gyorsan a teljesítmény csökkenéséhez vezethet, de ezzel a jelek szerint tisztában vannak a tajvani cég mérnökei is. A belső hűtésre is nagy hangsúlyt fektettek, emellett a termék mellé csomagolva, a dobozban megtalálható egy külső, külön a hátlapra erősíthető külső hűtő is.

Ez nagyon hatékonyan teszi a dolgát, és ennek hála akkor sem forrósodik át a készülékház, ha hosszú időn át teljes sebességgel zakatol a vas. A nagy teljesítmény hagyományosan nem tesz jót az üzemidőnek, ugyanis ilyenkor a megszokottnál gyorsabb ütemben merül a telep. Ezt szem előtt tartva a megszokottnál nagyobb kapacitású akkumulátorral látták el. De tény, hogy az 5800 mAh még mindig csak néhány órára elég akkor, ha valaki tényleg kihajtja a gépből a szuszt.