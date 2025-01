Felmondásra kéri a dolgozóit a Google

Az elmúlt években gyakorivá váltak a tömeges elbocsátási hullámok a technológiai iparban. A legtöbb esetben a vártnál rosszabb üzleti teljesítményt hozták fel magyarázatként a felsővezetők, de akadtak olyan esetek is, mikor megváltoztak a cégek prioritásai, ez tette szükségessé a soraik átrendezését és a létszámcsökkentést.

Az összes fél számára előnyösek lehetnek a kiléptető programok

Fotó: Arlington Research / Unsplash

Az efféle tömeges elbocsátások még biztosan nem értek véget, azonban a techcégek most elsősorban egy másik taktikával próbálják megritkítani a munkaerejüket. A trendhez a Google is csatlakozott, a platformokért és eszközökért felelős divíziójának vezetője „önkéntes kilépőprogramot” harangozott be a részleg dolgozóinak, bár a pontos részletekről csak a közeljövőben tud majd tájékoztatás adni.

A Rick Osterloh által irányított részleg többek közt az Android, a Chrome, a Chrome OS, a Google Fotók, a Google One, a Pixel, a Fitbit, továbbá a Nest termékek fejlesztéséért felel.

A kilépőprogram keretében a Google-től való távozást fontolgatók úgy mondhatnak majd fel közös megegyezéssel, hogy a szerződésükben foglaltnál nagyságrendileg nagyvonalúbb végkielégítést kapnak.

Ez a fajta elbocsátási taktika elsőre nem hangzik bizalomgerjesztően, ám végső soron a munkáltató, a felmondást komolyan fontolgató dolgozók, továbbá a cégnél mindenképp maradni kívánó kollégáik számára is előnyös lehet.

A módszerrel a munkáltatók negatív sajtóvisszhang és a tömeges elbocsátással esetlegesen járó jogi komplikációk nélkül kiléptethetik a nem elkötelezett dolgozóikat, az egyébként is felmondani kívánó dolgozók pedig sokkal nagyobb végkielégítéssel a zsebükben távozhatnak. Mindeközben a cégnél maradni kívánóknak kevésbé kell attól tartaniuk, hogy egy tömeges leépítés során elveszítik a munkájukat.

