Nem nyűgözte le a tesztelőket a GeForce RTX 5080

Szerda délután lejárt az újabb embargó, a GeForce RTX 5090 után a feleannyiba kerülő GeForce RTX 5080 grafikus kártya első független tesztjei is megérkeztek. Az ezer dolláros grafikus vezérlőt elsősorban tehetős gamereknek és tartalomkészítőknek szánja az NVIDIA, papíron 2025. január 30-án kezdődik a forgalmazása, előreláthatóan nagyon gyenge készletekkel és az ajánlottnál messze magasabb árakon.

Ajánlott fogyasztói árú modellekre a GeForce RTX 5080-ból sem kell számítani

Fotó: ASUS

Az árazása alapján a GeForce RTX 5080 a GeForce RTX 4080 Super közvetlen utódja, így többek közt a KitGuru is elsősorban ahhoz képest viszonyította. A mérések alapján a kártya nagy átlagban 13%-kal gyorsabb annál, miközben 15%-kal lassabb az RTX 4090-nél, és 34%-kal gyengébb az RTX 5090-hez képest, természetesen hamis képkockagenerálás nélküli eredményekről van szó.

Ez a teljesítmény nem mondható rossznak vagy meglepőnek, a GeForce RTX 5080 tökéletesen alkalmas 4K felbontású játékra, miközben az RTX 4080 Superhez képest 10 százalékkal jobb a teljesítmény / fogyasztás aránya. Emellett támogatja a DLSS4 Multi Frame Generation technológiát is, így egy helyett akár három extra képkockát is előállíthat a megfelelő játékokban, alapvetően is magas képkockasebesség és az NVIDIA Reflex bekapcsolása esetén ennek nem lesz feltétlenül komoly negatív hatása a beviteli késleltetésre.

