Drukkol a játékipar, hogy nagyon drága legyen a GTA 6

Mostanra jó eséllyel minden gamer tisztában van azzal, hogy óriási anyagi bajba került a játékipar nagy költségvetésű termékekben utazó krémje. A probléma gyökere, hogy az elmúlt húsz évben drámaian kilőttek a fejlesztési költségek és óriási volt az infláció, ám a játékok ára alig emelkedett.

A tervek szerint konzolokra még idén megjelenik a Grand Theft Auto VI

Fotó: Rockstar Games

A kiadók elméletben legalább inflációkövető árkorrekciókat végrehajthattak volna, azonban ezt nem voltak hajlandóak megtenni. Attól féltek és félnek a mai napig, hogy a gamerek túl drágának érzik majd az új termékeket, a magasabb ár miatt bedőlhetnek az eladások, azaz visszafelé sülhet el az áremelés. Helyette az volt a remény, hogy képesek lehetnek jóval több példányt eladni a termékeikből, ezzel legalább valamelyest kompenzálva a kilőtt költségeket, azonban az elmúlt években lelassult vagy megállt a növekedés.

Az Epyllion kiadványt üzemeltető Matthew Ball szerint a nagy játékipari szereplők most a Take-Two játékkiadóban bíznak, hogy a várhatóan idén megjelenő Grand Theft Auto VI-tal lenyomjon egy jelentős áremelést a gamerek torkán, a jelenleg megszokott hetvenről 100 dollár magasságába húzza fel a játékok teljes árait.

A beszámolóra Daniel Ahmad játékipari elemző is reagált, a közismert szakember meglepődne rajta, ha történne ilyen áremelés. Meglátása szerint a pénznyomdaként működő GTA Online miatt Take-Two valójában akár azt is megengedhetné magának, hogy 70 dollárnál alacsonyabb áron dobja piacra a játékot, bár ez biztosan nem fog megtörténni. Ezen túlmenően Ahmad szerint a GTA 6 előrendeléseinek jelentős hányada biztosan nem az alapjátékra fut majd be, hanem egy extrákat kínáló, várhatóan 100 dollár körüli prémium kiadásra.

A keménymagos rajongók jókora tábora az alapjáték árának megemelése nélkül is hajlandó lesz 100 dollárt kiadni a termékért.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!