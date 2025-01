Hiperolcsó mobilt dobott piacra a HMD

A Nokia márkanév használatát az okostelefonos piacon tavaly befejezett HMD Global nem arról híres, hogy kiemelkedő ár-érték arányú készülékeket készítene, mindig is volt a termékeinek egy olyan felára, amely nagyon megnehezítette a Samsunggal és a kínai gyártókkal való vetélkedését.

A HMD Key a gyártó eddigi legolcsóbb okostelefonja

Fotó: HMD Global

Részben ezért is némi meglepetésre a finn vállalat a 2025-ös évet az eddigi legolcsóbb mobiljának a piacra dobásával kezdte. A HMD Key első körben az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, továbbá Új-Zélandon került piacra, a briteknél 59 fontos ajánlott ára kapott, ami durván 30 ezer forintot jelent.

Ennyi pénzért sejthetően nem kell sokra számítani, a HMD Key legnagyobb pozitívumaként az egészen divatos kinézete hozható fel, funkcionálisan viszont csak a legalapvetőbb mobilozási igények kielégítésére alkalmas.

A mobilba 6,52”-es és 1280×576 pixeles kijelző került, az előlapi kamerája 5 MP-es. A hátlapi autofókuszos kamerája 8 MP-es, és viccből került mellé egy „AI CAMERA” felirat is, jelentsen ez bármit is. Operációs rendszerként a lecsupaszított Android 14 Go fut rajta, amire szükség is van, miután a 2 GB memóriája és az Unisoc 9832E rendszerlapkája egyaránt nagyon kevéske.

A cég szerint a 32 GB-os háttértárából lefoglalható 2 GB virtuális memóriaként, ami segíthet a teljesítményen, de nem kell csodát várni a funkció aktiválása esetén.

A 4G-hálózatokat támogató HMD Key további specifikációi közül kiemelhető a microSD kártyafoglalat, az audio Jack hangcsatlakozó, továbbá a 4000 mAh-es akkujának 10 wattos tölthetősége.

Ujjlenyomat-olvasó nincs, maximum előlapi kamerás arcfelismeréssel lehet biometrikusan feloldani a telefont, azonban ez nem biztonságos, fényképpel átverhető.

Egyelőre nem tudni, hogy az említetteken túl további piacokon kapható lesz-e a HMD Key. Viszont jó hír, hogy a HMD a napokban végre leleplezte az Android 15-öt kapó mobiljainak listáját, az egyik készülékére már meg is kezdte a legújabb rendszer kiadását.

