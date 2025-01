Idővel jó eséllyel minden mobilban megszokottá válik majd az iPhone által népszerűvé tett műholdas segítségkérés és szöveges kommunikáció, azonban a reméltnél műszakilag és üzletileg is komplikáltabbnak bizonyult a szülés, így egyelőre nem tudni, hogy mikor köszönt ránk ez a világ.

Androidos mobilok mellett az iPhone-okkal is kompatibilis a HMD Offgrid

Fotó: HMD Global

Addig is a semmi közepén dolgozók vagy túrázók számára jó hír, hogy a Motorola után most a HMD Global is piacra dobott egy olyan eszközt, amellyel bármely Android vagy iOS rendszerű mobilon elérhetővé válnak az említett funkciók.

A HMD OffGrid egy akár kulcscsomóra is rakható kütyü, gombnyomásra segélykérés küldhető vele, ezen túlmenően pedig műholdon keresztüli általános SMS-ezésre is használható, életjeladás céljából elküldhetőek vele az aktuális GPS-koordináták a kívánt kontaktoknak.

A legfeljebb három nap akkus üzemidőt felmutatni képes termék számos országban máris megrendelhető a gyártó hivatalos webshopjából, Európában 200 euró az ajánlott ára. Viszont a működéséhez szolgáltatásra is szükség van, kettő csomag közül választhatnak a vásárlók.

HMD Unlimited: egyszeri 10 dolláros aktivációs költség, havi 15 dollár vagy évi 140 dollár díj, korlátlan SMS és életjeladás, havi 5 dollár felárért korlátlan élő követhetőség

HMD Freedom: egyszeri 20 dolláros aktivációs költség, évi 80 dolláros díj, 350 darab SMS és életjeladás, havi 5 dollár felárért korlátlan élő követhetőség

A kütyü Európa, Észak-Amerika, Ausztrália, továbbá Új-Zéland területén működik.

