Honor Magic7 Lite: Középkategóriás bajnok vagy csak egy újabb átlagos telefon?

A Honor Magic7 Lite egy újabb versenyző a középkategóriás okostelefonok piacán, amely hosszú akkumulátor-üzemidőt, letisztult dizájnt és átlagos kamerát ígér. Vajon ezek a tulajdonságok elegendőek ahhoz, hogy felkeltse a vásárlók érdeklődését? Tesztünkben megvizsgáljuk a Honor legújabb készülékét, hogy kiderítsük, mire számíthatunk tőle.

Mi ezt a lila verziót kaptuk a Honor Magic7 Lite-ból. A hátlap elegáns, bár nagyon műanyag

Dizájn és kijelző

A Honor egyre több megfizethető okostelefont dob piacra, amelyek a specifikációik alapján a középkategóriában versenyeznek. A Magic7 Lite a gyártó legújabb próbálkozása, amely néhány olyan funkciót is kínál, amelyeket korábban csak drágább készülékekben láthattunk, de kezdjük inkább a külső tulajdonságokkal. A Honor Magic7 Lite dizájnja nem okoz nagy meglepetéseket. A vékony kávák, a lekerekített élek és a visszafogott színválaszték hozzájárulnak a modern, de semmi esetre sem különleges megjelenéshez. A telefon kézbevételekor azt tapasztaltuk, hogy kellemes a fogása, és a mérete is megfelelő. Az anyaghasználat korrekt, de messze nem prémium érzetet kelt. A hátlap műanyag és ezt érezni is.

A Honor Magic7 Lite kijelzőjével nincs probléma, de erős fényben nehezen olvasható

A 6,78 hüvelykes AMOLED kijelző szép színeket, mély feketéket és jó betekintési szögeket biztosít. A 120 Hz-es képfrissítési frekvencia előnyt jelent a görgetés és a játékok során, azonban nem minden alkalmazás tudja kihasználni ezt a gyorsaságot. A kijelző fényereje átlagos, erős napfényben néha nehézséget okozhat a tartalom leolvasása.

Teljesítmény és akkumulátor

A Magic7 Lite a Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 processzorát kapta, amely egy középkategóriás chipset. A tesztek során azt tapasztaltuk, hogy a telefon a mindennapi feladatokkal jól megbirkózik, azonban a több alkalmazás egyidejű futtatása vagy a nagyobb igénybevételt jelentő játékok már megizzasztják. A 8 GB RAM segít a multitaskingban, de nem csodaszer.

Mi a 256 GB belső tárhelyes verziót kaptuk, ami bőségesen elegendő a fotók, videók és alkalmazások tárolására, de ha mégis több kellene, akkor választhatjuk a telefont 521 GB-os tárhellyel is, ami értelmű előny a Magic7 Lite javára, hiszen sok középkategóriás telefon csak 128 vagy 256 GB tárhellyel rendelkezik.

A telefon erőssége a 6600 mAh-s akkumulátor, amely akár két napig is bírhatja egyetlen feltöltéssel.

Ez kiváló hír azoknak, akik sokat használják a telefonjukat, és nem akarnak folyamatosan a töltőre gondolni. A 66 W-os gyorstöltés is hasznos funkció, amellyel rövid idő alatt feltölthetjük a lemerült telefont.