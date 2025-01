Huawei Watch D2: A vérnyomásmérés új korszaka

A Huawei Watch D2 egy prémium kategóriás okosóra, amely kitűnik a tömegből. Nem csupán egy divatos kiegészítő, hanem egy komplex egészségügyi eszköz is, amely számos olyan funkciót kínál, amelyet más okosórákban ritkán találunk meg. A legfontosabb újítás a beépített vérnyomásmérő, amely klinikailag validált méréseket biztosít, így a felhasználók megbízhatóan követhetik vérnyomásukat a nap folyamán. Emellett az óra EKG-t, véroxigénszintet, bőrhőmérsékletet és alvásminőséget is mér, így átfogó képet ad a viselője egészségi állapotáról. A Watch D2 dizájnja elegáns és modern, a kijelzője pedig világos és könnyen olvasható, így amellett, hogy hasznos, stílusos kiegészítője is lehet a mindennapoknak. Az akkumulátor üzemideje kiváló, akár 7 napig is kibírja egyetlen töltéssel, így nem kell aggódni a folyamatos töltögetés miatt.

Huawei Watch D2 teszt. A formák azért elég ismerősek

Dizájn és kijelző

A Huawei Watch D2 egy prémium kategóriás okosóra, amely elegáns és modern dizájnnal rendelkezik. Aki valaha is látott már Apple Watch, vagy Watch Ultra készüléket, annak le sem kell kell írnunk a Huawei okosórájának külsejét, mert itt nagyjából pont ugyanaz a készülékház, aki mást mond, az minimum ferdít. Az óra alumíniumötvözetből készült, kétféle színben kapható: titánszürke, amit valamiért feketének neveznek (igaz, a szíj valóban fekete hozzá) és egy arany, amihez fehér szíj jár. A titánszürke változat sportosabb, míg az arany elegánsabb megjelenést kölcsönöz az órának. A kijelző 1,82 hüvelykes AMOLED panel, amely élénk színeket és mély feketéket jelenít meg. A 408 x 408 képpontos felbontásnak köszönhetően a kijelző éles és részletgazdag, a magas fényerő pedig lehetővé teszi a könnyű leolvashatóságot még erős napsütésben is. Az óra kényelmes viselet, a szíja pedig cserélhető, így könnyen a saját stílusunkhoz igazíthatjuk.

Egészségügyi funkciók

A Watch D2 legfontosabb funkciója a beépített vérnyomásmérő. Ez a funkció teljesen másként működik, mint szinte bármely más okosóránál. Azok ugyanis nem valós vérnyomásmérést használnak, így be kell őket időnként kalibrálni egy igazi vérnyomásmérő segítségével. A Huawei okosórájánál viszont csak annyi a dolgunk, hogy az órát szorosan a csuklónkra helyezzük és elindítjuk a mérést. Az óra ezután automatikusan felfújja a szíj belsejében található légzsákot és elvégzi a mérést úgy, mint egy hagyományos csuklóra helyezhető vérnyomásmérő. Ezután kijelzi a szisztolés és diasztolés vérnyomásértékeket.