Van még erő az Indiana Jones-játékokban

Indiana Jones egyike a kevés, határozott körvonalakkal bíró karakternek, akiket az egész világon ismernek. Ha valaki meghallja a nevét, akkor azonnal tudni fogja, hogy nagyjából mit is várhat tőle. Azaz elképesztő kalandokat, egzotikus helyszíneket, némi akciót, rejtvényeket, humort, és persze misztikumot.

Kiválóan sikerült az új Indiana Jones-rész

Amikor bejelentették, hogy érkezik egy nagyszabású videójáték a régész professzort állítva a középpontba, az egész világ felbolydult. Pláne mikor kiderült, hogy az a legklasszikusabb korszakban fog játszódni, valamivel az Elveszett Frigyláda megtalálása után, és hogy egy hatalmas költségvetésű darab lesz. Az Indiana Jones and The Great Circle nevű alkotás a várakozásoknak megfelelően meg is érkezett, és mi is azonnal rávetettük magunkat.

Rengeteg időt beletettünk a legnehezebb fokozaton játszva, a legnagyobb kihívást keresve, és nyugodtan ki merjük jelenteni, hogy egy fantasztikus darab született. Egy olyan új interaktív Indiana Jones-epizód, amit nyugodtan oda lehet tenni a nyolcvanas évek filmjei mellé.

Annyi más rettenetes filmes feldolgozás után itt végre a készítők nem gyalázták meg az eredeti produktumot. Nem csináltak Indiana Jonesból szuperhőst, nem fordították ki a jellemét, hanem meghagyták ugyanolyannak, amilyennek megszerettük.

Kalandos utakon

A The Great Circle ugyanis egy olyan játék, amelyben ügyesen ötvözték az akciót a rejtvényekkel, feladványokkal, felfedezéssel és a kiváló sztorival. A történetben természetesen megint előkerülnek a nácik, akik ezúttal a misztikus Nagy Kört akarják életre kelteni. A Földgolyó legendás szakrális helyszíneivel gyűjtött különleges tárgyakkal olyan okkult erőket idéznének meg, amelyek segítségével uralhatnák az egész világot.

Legendás helyszíneket kell bejárni

Indy célja pedig ezúttal is az, hogy ebben megakadályozza őket. A kalandok során megjárjuk a Himaláját, az egyiptomi piramisokat, lejutunk a Szfinx gyomrába, be kell barangolni a Vatikánt, a dzsungelt, sőt még a japán repülők által megtámadott Sanghajban is teszünk egy rövid kitérőt.

A változatosságra nem lehet panasz tehát, és ez szerencsére nem csak a helyszíneket, a külsőt érinti, hanem a feladatok változatosságát is. A legtöbb mai játéktól eltérően nem válik hamar unalmassá, nem kell repetitív módon ugyanazt megcsinálni egymás után hússzor. Az említett fejtörők is pazarul sikerültek. Megdolgoztatják az ember agyát, de nem némi gondolkodással az összeset meg lehet oldani.

Természetesen a csihi-puhi sem hiányzik, de szó sincs arról, hogy ez egy agyatlan, lövöldözős őrület lenne, ahol megállás nélkül rángatjuk a ravaszt. Sőt, a lopakodáson, bujkáláson, az ellenfelek megkerülésén sokkal nagyobb hangsúly van. Ráadásul a kisebb, opcionális mellékküldetésekről, feladatokról sem feledkeztek meg. Ezeket nem kötelező végrehajtani, de ha mégis megtesszük, akkor Indiana Jones ügyesebb és erősebb lesz, ami kulcsfontosságú lehet az ellenfelek legyőzése során. Ráadásul amíg ezek végrehajtásán ügyködünk, eljuthatunk a hatalmas játéktér minden zegébe-zugába.