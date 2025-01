Leállt az Instagram és a Facebookkal is problémák vannak az Egyesült Államokban

Leállt az Instagram az Egyesült Államokban, a felhasználók arról számoltak be, hogy az alkalmazás egyszerűen nem működik. A Downdetector, az online kimaradásokat figyelő oldal azt is mutatja, hogy a Facebook is problémákkal küzd, de nem olyan nagy számban. Az Instagram reggel 9 óra körül állt le több mint tízezer felhasználónál.

Úgy tűnik, hogy a Facebook működik, csak néhány embernek van vele gondja, nem tudják megnyitni az appot és a weboldalon sem érik el a közösségi oldalt - írja a Daily Mail. Mindkét oldallal az ország keleti partján vannak problémák, de egyes felhasználók Dél-Kaliforniából és Texasból is jelezték, hogy gondjuk akadt azok megnyitásánál. A Meta hibájáról az X-en írtak az emberek. A kormányok fő célja a TikTok eltávolítása, eközben az Instagram újra összeomlik - írta valaki. Az Instagram mindig leállt… Fizessék be időben a számláikat - reagált valaki más. Az Instagramról a Downdetectorra jelentett problémák körülbelül 65 százaléka szólt az alkalmazásról, 25 százaléka a szerverkapcsolatról és 10 százaléka a bejelentkezésről. A Facebook esetében a bejelentett problémák 47 százaléka a weboldallal, 37 százaléka az alkalmazással és 17 százaléka a bejelentkezéssel volt kapcsolatos. Instagram goes DOWN and Facebook users suffer issues amid nationwide Meta outage https://t.co/yKedD0nZuF pic.twitter.com/WZFIIGr5p8 — Daily Mail Online (@MailOnline) January 15, 2025 Időről időre leáll a Facebook, é a felhasználók többségét kidobja a közösségi oldal weboldala.

