A vártnál divatosabb lehet az iPhone SE 4

Nem kell már túlságosan sokat várni a negyedik generációs iPhone SE bejelentésére és piacra dobására, a várakozások szerint március-április környékén kezdődhet majd a bolti forgalmazása. A készülék hátulján marad az egyetlen kamera, azonban a Face ID javára leszámol az ujjlenyomat-olvasóval, és elég erős lesz az Apple Intelligence funkciók futtatásához.

Dynamic Island az Apple iPhone 16 Pro Max kijelzőjének a tetején

Fotó: Amanz / Unsplash

Most a közismert Evan Blass szivárogtató is hozzátette a magáét a készülékkel kapcsolatos pletykaáradathoz. Egyrészt a tudomása szerint a telefon megtarthatja az iPhone SE márkajelzést, azaz nem iPhone 16E néven láthatja meg a napvilágot, másrészt pedig közreadott egy belsős forrásból származó illusztrációs képet, amelyen a telefon mellett több idén érkező iPad is látható.

A képeket alaposan megnézve úgy tűnik, hogy az iPhone SE ugyan alapvetően az iPhone 14 dizájnjára épül, de az előlapi kamerája és a Face ID érzékelője nem a kijelző tetejéből belógó, régimódi szenzorszigetben található.

Helyette az iPhone 14 Pro és újabb telefonokban látott, kijelzőbe épített Dynamic Island dizájnt használhatja.

Ez kellemes meglepetés volna, tekintve hogy iPhone SE széria esetében eddig borzasztóan fukar volt az Apple, többek közt elavult dizájnnal szándékosan a drágább készülékei felé próbálta terelni a vevőket.

