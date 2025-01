Tökéletes kávéélmény gombnyomásra: kipróbáltuk a Krups automata kávéfőzőjét

A reggeli kávézás rengeteg embernek indítja a napját, így nagyon nem mindegy, hogy az a bizonyos kávé milyen minőségűre sikerül. Ráadásul az egyre fejlődő kávékultúra is a minél jobb minőségű gépek felé irányítja a figyelmet, így mi is több ilyet is kipróbáltunk már. Most Krups Evidence One EA895E10 automata kávéfőző kaptuk meg egy teszt erejéig, ami a kávézás szerelmeseinek egy igazi kincsesláda lehet, hiszen a legmodernebb technológiát ötvözi a felhasználóbarát kialakítással és a személyre szabható kávéélménnyel.

A Krups automata kávégépe 12 féle kávét tud főzni és azokat is személyre szabhatjuk

Dizájn és kivitelezés

A Krups Evidence One első pillantásra is kellemes látványt nyújt. Modern, letisztult vonalvezetése és elegáns, rozsdamentes acél burkolata minőséget sugall és könnyen illeszkedik szinte bármilyen konyhai környezetbe. A kompakt méretek ellenére a készülék meglepően tágas: 2,3 literes víztartálya és 260 grammos kávébab-tartálya gondoskodik arról, hogy ne kelljen folyamatosan utántölteni. A színes érintőképernyő nemcsak esztétikus, hanem könnyed, intuitív kezelést is biztosít, így a kávéfőző használata gyerekjáték.

Kávékészítési technológiák

A kávégép a kiváló kávéminőséget a legmodernebb technológiáknak köszönheti. A Quattro Force technológia négy kulcsfontosságú területen optimalizálja a kávékészítés folyamatát. A gyors és hatékony őrlés megőrzi a kávé aromáját, a precíz tömörítés biztosítja az egyenletes vízáramlást, a pontos hőmérséklet-szabályozás pedig a tökéletes extrakciót eredményezi. Végül a kifinomult vízadagoló rendszer gondoskodik a kávé optimális mennyiségéről és a selymes krémrétegről.

Persze ez még akkor sem az a kávé lesz, amit a komoly, karos gépek alá helyezett apró mérlegre tett csészébe mérnek ki a legelvetemültebb kávéőrültek, viszont cserébe ébredés után egy pár gombnyomás és a kezünkben is a jóminőségű espresso, latte vagy cappuccino (vagy a további kávék, amiket a gép csak kínálni tud).

A Krups Evidence One igazi erőssége ugyanis a személyre szabhatóságban rejlik. A kávéfőző 12 különböző kávéspecialitást kínál, az eszpresszótól a latte macchiatóig, így mindenki megtalálhatja a kedvencét. A kávé erőssége három fokozatban állítható, az őrlési finomság pedig 5 fokozatban, így a kávé íze és aromája pontosan az ízlésünkhöz igazítható. A beépített tejhabosító lehetővé teszi, hogy könnyedén készítsünk krémes cappuccino-t vagy latte macchiato-t, a forróvíz funkció pedig teák készítésére is alkalmassá teszi a készüléket.