Kirabolják Los Angeles tűzkárosultjait a háztulajdonosok

Még kis sem aludtak mindenhol a Los Angeles számos területét világvége utáni filmforgatási helyszínné változtatott tüzek, ám az albérletek kiadóinak egy része máris szabad rablásba kezdett. A tűzvészek a város számos negyedét a földdel tették egyenlővé, gazdagok és szegények otthonai egyaránt megsemmisültek, ennek megfelelően a házaikat elveszítettek kétségbeesetten albérleteket keresnek, amíg nem rendezik a lakhatási helyzetüket.

Leégett tengerparti házak Malibuban, január 14-én

Fotó: ETIENNE LAURENT / AFP

Ugyan Kalifornia állam rendelkezik olyan törvénnyel, amely tiltja az irracionális áremeléseket, plusz a tűzvész miatt a kormányzat specifikusan felhívta a figyelmet ennek a létezésére, azonban a vért szagoló bérbeadók egy részét ez cseppet sem érdekli, egyik pillanatról a másik akár duplájára is emelték az ingatlanok bérleti díjait.

A helyzet olyan súlyos, hogy még a luxusingatlanokban utazó Jason Oppenheim is felszólalt az ügyben, az ingatlanügynök a Netflixen futó Selling Sunset valóságshow-val tett szert széles körű ismertségre. A BBC-nek adott interjújában elmondta, hogy az ügyfele elment megnézni egy ingatlant, amelyet a tűzvész előtt havi 13 ezer dollárért lehetett bérelni, majd felajánlott érte havi 20 ezer dollárt úgy, hogy hajlandó hat hónapot előre kifizetni.

Erre a bérbeadó azzal állt elő, hogy havi 23 ezer dollárt szeretne látni, ez a szintű kapzsiság még Oppenheimet is megdöbbentette.

Természetesen a korábban Malibuban és Brentwoodban saját házat birtokolt tehetősök az elképesztő árak ellenére is képesek maguknak albérletet találni. Ugyanez nem mondható el azokról a középosztálybeli és munkásosztálybeli tömegekről, akik más területeken veszítették el mindenüket, ők nem tudnak gigantikus bérleti díjakat kifizetni, pedig nekik is élniük kell valahol, és őket is súlyosan érinti az ingatlanpiaci nyerészkedés.

Az albérletpiacon kialakult rendkívüli és illegális helyzet miatt Kalifornia főállamügyésze dedikált akciócsoportot alakított, egy webhelyen pedig bejelenthetővé váltak az őrült áremelésbe bocsátkozott bérbeadók.

Rob Bonta szerint folynak a nyomozások, az állam büntetőeljárást fog indítani azok a bérbeadók ellen, akik jelen pillanatban illegálisan próbálnak hatalmasat kaszálni mások nyomorán.