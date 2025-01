Barátságos a Marvel's Spider-Man 2 gépigénye

A tavalyi év végén megjelent STALKER 2: Heart of Chornobyl és az Indiana Jones and the Great Circle láttán megijedhettek a kis büdzséjű és emiatt korosnak mondható hardverekkel rendelkező PC-s játékosok, hogy kénytelenek lesznek nagy pénzköltésbe bocsátkozni, itt a vége a konfigurációiknak.

Ez nagy vonalakban sajnos igaz lehet, azonban most kaptak egy jó hírt is, az Insomniac és a Nixxes röviddel a 2025. január 30-án esedékes kiadása előtt végre bejelentették a korábban általunk is tesztelt Marvel's Spider-Man 2 minimum és ajánlott gépigényeit.

Az abszolút minimum kellemesen elérhető, 720p felbontást és 30 képkockás sebességet célozva értendő, azonban 2025 elején a Core i3-8100 / Ryzen 3 3100 processzor, a 16 GB memória, továbbá a GeForce GTX 1650 / Radeon RX 5500 XT videókártya meglehetősen alacsony megugrandó lécnek mondhatóak.

A Marvel's Spider-Man 2 minimum és ajánlott konfigurációi

Fotó: Insomniac Games

A modern számítógépükre komoly pénzeket elköltötteknek sem kell aggódniuk, 4K és sugárkövetés esetén a fejlesztők már néhány éves Core i9 processzort és GeForce RTX 4090-et javasolnak, a Marvel's Spider-Man 2 a belépőtől a csúcskategóriáig hardverek széles spektrumából képes kihajtani a lelket.

