Ezért került a Sony tulajdonába a Naughty Dog

Az eredetileg JAM Software néven 1984-ben alapított Naughty Dog nem csak a világ egyik legrégebb óta aktív játékfejlesztő cége, de egyben az egyik legsikeresebb is. A vállalat egészen 2001-ig magántulajdonban volt, ekkor vásárolta fel a Sony videójátékos üzletága, miután az első PlayStationre kiadott Crash Bandicoot szériájának főhőse a konzol nem hivatalos kabalafigurája lett.

The Last of Us Part II Remastered

Fotó: Naughty Dog / Sony

A felvásárlása óta a stúdió megállás nélkül ontja magából a PlayStation-exkluzív sikerjátékokat, a Jak and Daxter és az Uncharted szériák megalkotása után az elmúlt évtizedben leginkább a The Last of Us-szal segített milliószámra eladni a PlayStation konzolokat. Persze a céget is elérte a Sony multiplatformos törekvése, így már PC-n is élvezhető az Uncharted: Legacy of Thieves Collection és a The Last of Us Part I, hamarosan pedig a The Last of Us Part II is befut a platformra.

Nyugodtan elmondható, hogy a Naughty Dog felvásárlása minden idők egyik legjobb játékipari akvizíciója volt, ám felmerülhet a kérdés, hogy egyáltalán miért adták el annak idején a Sonynak. Andy Gavin, a stúdió társalapítója most váratlanul megválaszolta a kérdést a LinkedIn-profilján: a játékfejlesztés borzasztóan elszállt költségei miatt döntöttek így.

Gavin szerint a 80-as évek közepén egyszerű volt helyzet, a cég játékainak elkészítése 50 ezer dollárba sem került, így az éppen kiadott játékból származott bevételből könnyen finanszírozták a következőt. A 80-as évek vége és a 90-es évek eleje viszont már kezdett megterhelő lenni, a Rings of Power és a Way of the Warrior elkészítése 100 ezer dollár körüli összegbe került.

Ez viszont csak a problémák kezdetének bizonyult, az igazi fordulatot a 3D-s grafikára való átállás jelentette: a Crash Bandicoot-játékok egyenként már gigászi 1,6 millió dollárba kerültek, míg az utána következett Jak and Daxterek költségvetése 15 millió dollár körül alakult.

A Naughty Dog társalapítója szerint a kétezres évek elejére annyira elszálltak a költségek, hogy gigászi stresszel és bizonytalansággal járt a független működés, így a Naughty Dog jövőjének biztosítása érdekében inkább eladták azt a tőkeerős Sony számára.

Kontextusként manapság a AAA-kategóriás játékok elkészítése Gavin szerint 300-500 millió dollár között bármennyibe kerülhet.