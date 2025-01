Újból meghaltak a Nokia okostelefonok

Másodjára is eljött a vég a Nokia márkajelzésű okostelefonok számára. A márkanév használati joga 2016 óta a finn HMD Global mobilgyártónál van, azonban leginkább csak arra volt elég, hogy kezdeti érdeklődést generáljon az újonnan alakult cég mobiljainak, miután nem sikerült az évek során olyan ár-érték arányú modelleket készítenie, amelyek enélkül figyelmet kaptak volna.

A Skyline volt az egyik első készülék, amely Nokia helyett már HMD márkajelzést használt

Fotó: HMD Global

A HMD Global jelenleg próbálja újra feltalálni önmagát, ennek keretében pedig úgy döntött, hogy befejezi az okostelefonos piacon a Nokia brand használatát, 2024-ben már kizárólag HMD márkajelzésű készülékeket dobott piacra.

Az idei év beköszöntével a következő lépcsőfokához ért az átállás, a vállalat befejezte az utolsó Nokia márkájú készülékeinek a forgalmazását, így azokat mostantól legfeljebb a viszonteladók készleteinek az erejéig lehet megvásárolni.

A nyomógombos alapmobilok piacán a HMD Global továbbra is használja a Nokia márkát, azonban újabban már ezen a piacon is feltűnt a sajátja, a különlegességnek mondható HMD Barbie Phone mellett a HMD 105 4G és a HMD 110 4G esetében is a saját brandjét használta. Valószínűnek tűnik, hogy ezen a piacon is ki fogja vezetni a licencelt brandet.

