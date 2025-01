Ennyivel drágulnak idén a távközlési tarifák

Idén sem marad el az elmúlt években bevezetett, inflációkövető árkorrekció a távközlési szolgáltatóknál. Első körben a január elsejétől már One nevet használó Vodafone öntött tiszta vizet a pohárba, a vállalat 2025. május 1-től kezdve 3,5%-kal fogja megemelni a tarifák díjait, ennyivel drágulnak majd a mobilos, a tévés, az otthoni internetes előfizetései.

Most a másik két rivális is bejelentette a terveit, a KSH inflációs adatait követve idén egyaránt 3,7% áremelést hajtanak végre. A Telekom 2025. április 1-jén vezeti majd be a korrigált árakat, míg a Yettel ügyfeleinek javára 2025. március 5-től vonatkoznak az új díjak, leszámítva a nagyvállalati flottásokat, az esetükben 2025. április 9-én lép érvénybe a módosítás.

Az újabb áremeléseknek garantáltan egyetlen ügyfél sem örül majd, azonban az elmúlt két évben látott 14-15% körüli áremelésekhez képest a mostani menet legalább nem hoz majd nagyságrendi szintű drágulást a havidíjakban.

