Folytatódik a PlayStation 4 nyugdíjazása

Nem lehet panaszuk a PlayStation 4-et máig használóknak a terméktámogatás hosszára. A Sony már évek óta maga sem készít játékokat az előző generációs konzolra, de az online többjátékos módhoz szükséges PlayStation Plus előfizetés keretében minden hónapban járnak még hozzá ingyenjátékok.

A Sony friss bejelentése szerint minden jó véget ért egyszer, 2026 januárjától kezdve már csak alkalmanként lesznek a PS4-en is futó játékok a PlayStation Plus ingyenjátékai között, onnantól kezdve a PS5-ös játékok osztogatására kíván fókuszálni. Ettől függetlenül az akció keretében a felhasználói fiókokhoz addig hozzáadott játékok elérhetőek maradnak a gamerek számára, csak akkor tűnnek el, ha kikerülnek a PS Plus kínálatából.

Ezzel párhuzamosan a Sony jó hírrel szolgált a számítógépes játékosok számára, a platformra kiadott jövőbeli játékaiban opcionális lesz a PSN-fiókba való bejelentkezés. Akik a bejelentkezés mellett döntenek, azok például skinekhez hasonló extrákat kaphatnak a játékokban, feloldhatják a bennük lévő trófeákat, továbbá elérhetik PSN-es ismerőseiket, de a korábbi nagy vihart kavart és kontraproduktív állásponttal szemben nem lesz kötelező a belépés.

Kapcsolódó érdekesség, hogy a napokban kiderülhetett a PlayStation 6 várható megjelenésének hozzávetőleges ideje.

