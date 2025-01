Mesterséges intelligencia költözik a tévékbe és a monitorokba is

A Samsung a CES 2025 kiállításon mutatta be a Samsung Vision AI-t, ami a vállalat AI-vezérelt képernyőit takarja. A Neo QLED 8K QN990F prémium kategóriás tévével és a Lifestyle televíziók legújabb fejlesztéseivel a Samsung azt a jövőképet kívánja megvalósítani, hogy a képernyők adaptív, intelligens eszközökké váljanak.

Samsung Vision AI

A Samsung Vision AI-jal a vállalat újabb lépést tesz az intelligens, intuitív és zökkenőmentes képernyőélmények terén. Azok a Samsung TV-k, melyek ezt a technikát tartalmazzák, képeseklesznek a környezetük felismerésére, a felhasználói igényekhez való alkalmazkodásra és önállóan kínálnak intuitív funkciókat.

Néhány példa a Samsung Vision AI funkciókra:

Generatív háttérkép: dinamikus, személyre szabott vásznakká alakítja a képernyőket.

SmartThings ökoszisztéma integráció: a képernyők az okos életmód központjává válnak.

Home Insights: valós időben küld frissítéseket az otthoni környezetről.

Pet and Family Care: a felhasználók szemmel tarthatják szeretteiket.

AI-vezérelt kép- és hangtechnológiák: valós időben elemzik a tartalmakat és a környezeti tényezőket, dinamikusan állítják be a képet és a hangot.

A Samsung Vision AI számtalan lehetőséget kínálhat a különböző AI partnerekkel - mint például a Microsoft - együttműködésben.

Neo QLED 8K QN990F

A Samsung eddigi legfejlettebb televíziója, a Neo QLED 8K QN990F, mely a legújabb NQ8 AI Gen3 processzorral működik, és az AI funkciói emelik a képminőség, a hangtisztaság és az általános nézői élmény színvonalát.

Művészet és technológia

A Samsung Art Store bővítésével és a The Frame Pro bevezetésével a Samsung tovább erősíti a művészet és a technológia ötvözése iránti elkötelezettségét. A Samsung Art Store már több mint 3000 válogatott alkotást tartalmaz. 2025-re ez a kibővített gyűjtemény már nem csak a The Frame és a MICRO LED készülékeken, hanem a Neo QLED és QLED modelleken is elérhetővé válik.

Szép, világos kép...

További érdekességek

A Samsung bemutatta a Premiere 5-öt, az első interaktív, háromcsatornás lézerfényű, ultrarövid vetítési távolságú (UST) projektort, valamint a MICRO LED Beauty Mirrort is, mely a fejlett fényvisszaverő és fényáteresztő képességeket személyre szabott szépségápolási elemzésekkel kombinálja.