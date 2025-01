Itt a Samsung Galaxy S25 széria, teletömve mesterséges intelligenciával

A Samsung bemutatta a Galaxy S25 szériát, amely az okostelefonok világában új mércét állít fel a mesterséges intelligencia terén. A Galaxy S25, S25+ és S25 Ultra modellek igazi AI partnerekként funkcionálnak, kontextusérzékeny módon, személyre szabott élményeket kínálva.

A Samsung Galaxy S25, 25+ és 25 Ultra

A multimodális AI ereje

A Galaxy S25 széria a multimodális AI bevezetésével forradalmasítja a felhasználók és telefonjaik közötti interakciót. A szöveg, beszéd, kép és videó együttes értelmezése lehetővé teszi a természetesebb kommunikációt. A továbbfejlesztett „Bekarikázással keresés" funkció gyorsabbá és kontextusalapúvá teszi a keresést, míg a Gemini zökkenőmentes többfeladatos munkavégzést biztosít. A Gemini segítségével a felhasználók könnyedén válthatnak az alkalmazások között, például egy GIF megosztásakor vagy egy esemény részleteinek mentésekor. Emellett a Sasmung saját személyi asszisztense, Bixby továbbra is használható lesz a telefonban, de ő sajnos továbbra sem tud még magyarul.

Intuitív interakciók és személyre szabott élmények

A Galaxy S25 széria megérti a természetes nyelvi kifejezéseket, így egyszerűbbé teszi a mindennapi feladatokat. A felhasználók könnyedén megtalálhatják a keresett fényképet a Galériában, vagy módosíthatják a betűtípusok méretét a Beállításokban (ehhez és alapvetően mindenhez, ami a telefon belső rendszerét érinti, csak Bixby segítségével férhetünk hozzá). Az AI-alapú Hívásátírás és összefoglaló funkció rendszerezi a hívásokat, az Írássegéd pedig automatikusan formázza a jegyzeteket. A személyre szabott élményeket a Személyes adat motor biztosítja, amely az adatok biztonságos elemzésével kínál egyéni igényekre szabott funkciókat.

De az olyan kérdéseket, mint hogy mondjuk mikor és hol lép fel legközelebb a kedvenc zenekarunk, már játszva megválaszolja a rendszer magyarul is, sőt, egy pillanat alatt be is teszi a naptárunkba a koncert időpontját, miután segített az adott városban hotelt keresni arra az estére. Sőt, ha megkérjük megfogalmazza az üzenetet a főnökünknek, amiben arra a két napra szabadságot kérünk.