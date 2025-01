Kiszivárgott a Samsung Galaxy S25 Slim

A jelenlegi információk alapján idén régi-új trendet készül indítani az Apple és a Samsung, szinte különleges kiadás módjára mindkét gyártó rendkívül vékony verziót is kínál majd az éppen aktuális csúcsmobiljaiból. Az iPhone 17 Air után most a Galaxy S25 Slim is kiszivárgott, az OnLeaks és a Smartprix jóvoltából nem hivatalos képeken is megcsodálható a készülék.

Úgy tűnik, hogy a normál modellekhez képest nem lesz drámaian vékonyabb Samsung Galaxy S25 Slim

Fotó: Smartprix

A források szerint a készülék alapvetően 159×76×6,4 milliméteres, míg a hátlapból kiálló kamerás részein 8,3 mm lehet a vastagsága. Ezzel állítólag 2 milliméterrel lesz vékonyabb a Galaxy S25 Ultránál, és 1 milliméterrel a Galaxy S25+ modellnél.

További kontextusként ha minden igaz, akkor az iPhone 17 Air általánosságban véve 5,5 mm, a hátlapi kameráknál pedig 6,25 mm vastag lehet, így jelentős előnnyel nyerheti meg a karcsúsági versenyt.

A hírek szerint a Galaxy S25 Slim talán május környékén kerülhet majd kereskedelmi forgalomba, a kijelzője 6,8” körüli méretű lesz, a meghajtásáról pedig Qualcomm Snapdragon 8 Elite rendszerlapja gondoskodhat.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!